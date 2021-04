В возрасте 50 лет от передозировки скончался легендарный рэпер DMX. Если вы думаете, что впервые о нем слышите, просто включите трек Party Up, и сразу поймете, о ком речь. DMX – настоящий хитмейкер, а еще он был крепко связан со спортом.

Любимыми видами Эрла Симмонса были баскетбол и MMA. Он выступал в перерывах матчей и был частым гостем турниров UFC. Однажды артисту доверили озвучить проморолик к UFC 196, где он эпично анонсировал поединки Конора Макгрегора с Нейтом Диасом и Холли Холм с Мишей Тейт.

В 2018-м рэпер сел в тюрьму за неуплату налогов в размере 1,7 млн долларов. В тот момент его поддержал экс-игрок НБА Джейсон Уильямс, который и сам не раз бывал за решеткой, в том числе за непреднамеренное убийство. Бывший баскетболист предложил DMX место в своем центре восстановления во Флориде – религиозной программе лечения зависимости и оздоровления. Уильямс был уверен, что проблемы рэпера связаны со злоупотреблением психоактивными веществами. В письме судье рэпер пообещал, что пройдет рехаб, но это не стало весомым доводом. DMX сел, однако пробыл за решеткой около года, а не пять лет, как планировалось изначально.

Как только стало известно о тяжелом состоянии исполнителя, первым, кто отреагировал соболезнованиями, стал Леброн Джеймс. «Одному из моих любимых артистов, на котором я рос и расту по сей день. DMX, мои молитвы с тобой и отправлены к всемогущим небесам наверху!» – написал Леброн в твиттере.

Хорошие отношения в баскетболе у рэпера не только с Уильямсом и Леброном. В 2009-м вышел трек другого легендарного баскетболиста Аллена Айверсона с DMX и другими хип-хоп-звездами, Method Man и Xzibit.

DMX котируют и игроки в американский футбол. Ресивер «Майами Долфинс» Джейким Грант называл его любимым рэпером и признавался, что хотел быть таким же агрессивным на поле, как DMX – на бите. А Бейкер Мейфилд процитировал песню рэпера Ruff Ryders’ Anthem после камбэка «Кливленд Браунс» в матче сезона-2020 с «Цинциннати Бенгалс». Бросок Мэйфилда за 11 секунд до конца игры стал победным. «Только что вернулся на верный путь. Сделал все, что нужно для победы. Останови, выбрось, отвергни их, выбей из них дерьмо», – выдал квотербек, который провалился в предыдущем матче с «Питтсбург Стилерс».

В России многие знают песню Party Up по Comedy Club и выходу на сцену комиков сестер Зайцевых. Но треки DMX предваряли и более серьезные выступления. Например, под песни рэпера выходят многие бойцы UFC, долгое время это делал экс-чемпион Андерсон Силва.

Но Андерсон Силва – не самый легендарный спортсмен из тех, кто выходил под треки DMX. Есть и более крутой мужчина, которого знают абсолютно все – Майк Тайсон. Сначала Железный Майк появлялся в ринге под песню Intro, а на бой с Ленноксом Льюисом в 2003-м – под What’s My Name.

Творчество DMX востребовано и в видеоиграх. В одной только серии UFC можно услышать три трека рэпера. Также его песни встречаются в стареньких Street Hoops, Def Jam Vendetta, Tiger Woods PGA Tour 04, Madden NFL 2005, NFL Street 2, Forza Horizon 3 и еще куче игр, не связанных со спортом.

C UFC артиста связывали не только бизнес-отношения, он был частым гостем на турнирах и отлично общался со звездами промоушна, многие из которых гоняют его музыку на тренировках. Например, Хабиб Нурмагомедов, Дэниел Кормье, Кейн Веласкес и другие топы из зала AKA – еще до всемирной славы Хабиба он взрывался на треньках под Where The Hood At.

DMX и сам чуть не вышел в ринг: в 2009-м ему организовали поединок с актером и музыкантом Эриком Мартинесом. Их бой должен был пройти в организации Alabama Pride и планировался как со-главный. В мейн-ивенте сначала должны были зарубиться Джефф Монсон и Трэвис Фултон, а затем – Танк Эббот и Эрик Эш. Бой рэпера не состоялся, так как он потребовал от организаторов устроить постанову, после которой его объявили бы победителем. Эту идею не одобрили, DMX отказался биться, и ему предъявили иск на 1 млн долларов.

Похожая ситуация случилась у рэпера через пять лет, но уже в боксе. DMX должен был сразиться с Джорджем Циммерманом, американским патрульным соседского дозора, который застрелил 17-летнего темнокожего парня Трейвона Мартина. Циммермана оправдали в суде и не отправили за решетку, констатировав факт самообороны. Это обернулось для него ненавистью со стороны афроамериканцев, в том числе и DMX.

«Я изобью его, а затем вытащу член и помочусь ему на лицо», – заявлял рэпер. Для Циммермана это была не более чем возможность оставаться на слуху и показать, что он не является монстром – деньги с боя должны были пойти на благотворительность. Однако оказалось, что DMX вообще не соглашался на бой. По крайней мере, так утверждали его представители. Промоутер Дэймон Фельдман извинился перед фанатами и признался, что лишился возможность заработать миллионы.

У DMX было много странных историй, но респект от людей из мира спорта всегда оставался при нем, и так же будет после смерти. Татуировка бывшего центрового «Лейкерс» Роберта Сакре – яркое тому подтверждение.

