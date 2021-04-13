Президент РФ Владимир Путин попал на афишу с анонсом чемпионата Центральной Африканской Республики по самбо. На ней он изображен в красном кимоно..
«Президент Путин – спортсмен и любит самбо. Очень важно укреплять отношения между Россией и ЦАР. Мы это делаем путем продвижения вида спорта с русскими корнями. Мы благодарим Россию через ее президента и рассказываем (нашей) молодежи о том, кто такой Путин – воин, который нас не бросает», – рассказал «Р-Спорту» президент Федерации самбо ЦАР Кевин Сирил Мобили-игнава.
- ЦАР не единственное государство, самбо связано с российским лидером. В Японии проходит чемпионат по самбо на Кубок президента РФ.
- Чемпионат по самбо начнется в ЦАР 8 мая.
- Владимир Путин – заслуженный тренер России и мастер спорта по самбо и дзюдо.
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