Стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию, разгоняется теннисный «Мастерс» в Монте-Карло – это значит, что сейчас самое время установить приложение Eurosport. С помощью нескольких кликов у тебя появится возможность следить за главными спортивными событиями мира.

В любом месте ты сможешь достать телефон и насладиться четверными Трусовой и эйсами Рублева под топовые комментарии – нужно всего лишь оформить подписку. Если времени не так много, чтобы смотреть соревнования полностью, в твоем распоряжении самые яркие хайлайты, причем не только фигурки и тенниса, но еще снукера и даже велоспорта! Самое приятное, что все обзоры соревнований можно посмотреть бесплатно. Это ли не чудо?

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