Благотворительная программа букмекерской компании BetBoom «Доступный спорт с детства» отбирает школы с самым плохим состоянием спортивного зала и инвентаря. Учебные заведения получают футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки, маты, баскетбольные кольца, волейбольную сетку и обручи. Для участия в программе необходимо подать заявку на официальном сайте компании

13 апреля спортивный инвентарь получила МОУ «СОШ №12» из Энгельса. «Если честно, мы не ожидали. Когда нам позвонили и сказали, что в этом месяце именно мы получим спортивный инвентарь, сначала даже не поверили. Ребята уже начали заниматься с новыми мячами и другим инвентарем, и все довольны», – рассказал учитель физкультуры Данила Александрович Ушаков.

Благотворительная программа «Доступный спорт с детства» порадовала школьников Энгельса Фото: Eurosport

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Как рассказал PR-директор BetBoom Михаил Даньшин, учебное заведение было выбрано не случайно: «Выбирать, какой именно школе мы в этом месяце подарим спортивный инвентарь, всегда очень сложно, так как действительно много учреждений нуждаются в помощи. В этот раз мы приурочили вручение ко Дню космонавтики. Ровно 60 лет назад, после завершения первого полета человека в космос, Юрий Гагарин приземлился в Энгельсе. Именно поэтому мы решили вручить спортивный инвентарь одной из местных школ. На данный момент уже более 200 учебных заведений из разных городов России подали заявки на участие в нашем благотворительном проекте, сейчас мы решаем, кому поможем в следующий раз».

Помимо получения спортивного инвентаря, букмекерская компания BetBoom организовала школьникам экскурсию в саратовский планетарий. Дети узнали про первооткрывателей космоса и посмотрели днем на звездное небо.

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