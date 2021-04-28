Во время матча женского чемпионата мира по шашкам между полькой Натальей Садовской и Тамарой Тансыккужиной из России организаторы убрали российский флаг со стола. Это произошло по распоряжению президента ВАДА Витольда Баньки.

«Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно во время игры, иначе ВАДА исключит Международную федерацию шашек уже сегодня. Мы приносим извинения за любые возникшие неудобства», – приводит слова президента Федерации шашек Польши Дамиана Решки Onet

«Позвонили от имени Витольда Баньки, и я получил четкое указание убрать российский флаг, даже несмотря на то, что партия все еще продолжалась», – рассказал один из организаторов Яцек Павлицкий Sport.pl

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«То, что сняли флаг во время игры, было полной неожиданностью! Главный судья отказался делать это во время игры. Организаторы вынуждены были делать это под давлением. Так они мне объяснили после игры», – приводит слова Тансыккужиной «Спорт-Экспресс».

Тамара Тансыккужина – действующая обладательница мировой шашечной короны.

После четырех раундов она уступает претендентке на титул Натальей Садовской.

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