На женском чемпионате мира в Польше организаторы убрали российский флаг прямо во время партии между Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской. Зарубежные соцсети бурно отреагировали на поступок организаторов, которым поступило указание от ВАДА.

«Это что-то вроде: «Давайте притворимся, что России не существует!» Или «По крайней мере, мы можем сделать это с русскими?» – пишет пользователь Вера ван Хорн из Канады.

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– Кто победил?

– В данном случае (к сожалению) победило ВАДА, – написали в комментариях.

«Нельзя издеваться над людьми. Это подло», – считает другой пользователь.

«Разве это правила допинг-контроля?» – задался вопросом юзер из США.

«Всемирная федерация шашек – член ВАДА. Ограничения ВАДА действуют даже в шашках», – ответил ему представитель Польши.

«Это неправильно. Я совсем не люблю русских, но это спорт!» – возмутился испанский пользователь твиттера.

«Для меня это неправильно, женщина не имеет отношения к текущим геополитическим вопросам», – отреагировали в реплаях.

Организаторы признались, что указание исходило от главы ВАДА Витольда Баньки.

Тамара Тансыккужина – действующая обладательница мировой шашечной короны.

После четырех раундов она уступает претендентке на титул Натальей Садовской.

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