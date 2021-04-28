На женском чемпионате мира в Польше организаторы убрали российский флаг прямо во время партии между Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской. Зарубежные соцсети бурно отреагировали на поступок организаторов, которым поступило указание от ВАДА.
«Это что-то вроде: «Давайте притворимся, что России не существует!» Или «По крайней мере, мы можем сделать это с русскими?» – пишет пользователь Вера ван Хорн из Канады.
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На ЧМ по шашкам убрали флаг России. Распорядился глава ВАДА
– Кто победил?
– В данном случае (к сожалению) победило ВАДА, – написали в комментариях.
«Нельзя издеваться над людьми. Это подло», – считает другой пользователь.
«Разве это правила допинг-контроля?» – задался вопросом юзер из США.
«Всемирная федерация шашек – член ВАДА. Ограничения ВАДА действуют даже в шашках», – ответил ему представитель Польши.
«Это неправильно. Я совсем не люблю русских, но это спорт!» – возмутился испанский пользователь твиттера.
«Для меня это неправильно, женщина не имеет отношения к текущим геополитическим вопросам», – отреагировали в реплаях.
- Организаторы признались, что указание исходило от главы ВАДА Витольда Баньки.
- Тамара Тансыккужина – действующая обладательница мировой шашечной короны.
- После четырех раундов она уступает претендентке на титул Натальей Садовской.
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