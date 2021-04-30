В Великобритании проходит бойкот соцсетей с целью обратить внимание ненависть в интернете. Британская версия Eurosport присоединяется к акции: социальные сети не будут активны с 15:00 пятницы до полуночи понедельника.
Изначально руководящие органы, команды и футболисты объявили о бойкоте с целью давления на твиттер, инстаграм и фейсбук, чтобы представители соцсетей лучше боролись с расизмом на платформах, так как об оскорблениях профессиональных игроков сообщается почти ежедневно.
О бойкоте уже объявили FA, английская Премьер-лига, EFL, женская Суперлига и другие организации.
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«Как коллектив, игра признает значительный охват и ценность социальных сетей для нашего спорта. Связь и доступ к болельщикам, которые лежат в основе футбола, остаются жизненно важными. Однако в бойкоте английский футбол объединяется, чтобы подчеркнуть, что компании, работающие в социальных сетях, должны делать больше для искоренения онлайн-хейта, подчеркивая при этом важность просвещения людей в борьбе с дискриминацией.
Бойкот, конечно, не искоренит бедствия дискриминационных злоупотреблений в интернете, но продемонстрирует, что игра готова к добровольным и активным шагам в этой продолжающейся борьбе», – гласит заявление группы, объединившейся для бойкота.
- К бойкоту также присоединился УЕФА. Соцсети организации не будут обновляться на выходных.
- Среди спортсменов главным сторонником бойкота выступил Тьерри Анри.
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