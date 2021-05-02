Российская шашистка Тамара Тансыккужина заявила, что инцидент со снятием триколора во время чемпионата мира в Польше может повлиять на итоговый результат турнира.

«Они извинились, но очки потеряны, и я до сих пор не могу догнать соперницу. Эта проигранная партия может быть ключевой для исхода чемпионата. Больше у меня проигрышей не было. Теперь я отстаю, не намного, но отстаю. Сложно сказать, чем все закончится. Спорт есть спорт.

Этот чемпионат запомнится этим инцидентом. На моей памяти это самый яркий чемпионат из всех. Флаг – это святое. Без внимания невозможно оставлять такие вещи. Нельзя создавать прецедент. Нужно четко обозначить свою позицию. Наш вид спорта имеет к ВАДА самое далекое отношение. И это вмешательство, нарушение регламента – некрасиво. И удивление, и досада, и возмущение, и желание сконцентрироваться и работать дальше – все это повлияло на результат», – цитирует Тансыккужину ТАСС

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После седьмого раунда Тамара отстает от соперницы, польки Натальи Садовской, на 4 очка.

Тансыккужина – действующая обладательница мировой шашечной короны.

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