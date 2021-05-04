Российский игрок в шашки Тамара Тансыккужина победила на чемпионате мира в Варшаве. Спортсменка защитила шашечную корону и стала семикратной чемпионкой мира.

В финале Тансыккужина обыграла польку Наталью Садовскую. Матч состоял из девяти раундов – по их итогам счет был 54:54. Победитель определился только в тай-брейке – спортсменки разыграли еще шесть партий. Две партии в быстрые шашки и три партии в блиц они свели вничью, а в четвертой партии в блиц выиграла Тансыккужина.

После завоевания очередного титула Тамара сфотографировалась с флагом России и подписала снимок «Ура!!!!»

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Матч Тансыккужиной и Садовской омрачился скандальным эпизодом: в четвертом раунде организатор по распоряжению ВАДА убрал флаг России со стола российской спортсменки.

Позже полька убрала флаг своей страны в знак солидарности с соперницей.

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