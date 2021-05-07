Опубликовано 07/05/2021 в 20:31 GMT | Обновлено 07/05/2021 в 21:11 GMT

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.

50 команд в списке представляют четыре вида спорта: американский футбол (26), баскетбол (9), футбол (9) и бейсбол (6). Возглавил топ «Даллас Ковбойс» из НФЛ, его стоимость – 5,7 миллиардов долларов. На втором месте – бейсбольный «Нью-Йорк Янкис» (5,25 миллиардов долларов). Баскетбольный «Нью-Йорк» (5 миллиардов долларов) – третий.

В топ-10 – только 3 футбольных клуба. «Барселона» и «Реал» попали в пятерку, их стоимость – 4,76 миллиарда долларов и 4,75 миллиарда долларов соответственно. «Бавария» замкнула десятку – 4,21 миллиарда долларов. Полностью рейтинг можно посмотреть здесь

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Согласно исследованию Forbes, средняя стоимость лучших команд мира в период пандемии подскочила на 9,9% – примерно до 3,4 миллиарда долларов.

Стоимость трех футбольных клубов за последние 5 лет выросла более чем в два раза: «ПСЖ» (207%), «Ливерпуль» (165%) и «Манчестер Сити» (108%).

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