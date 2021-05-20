Моргенштерн восхищает молодое поколение и пугает старшее. Перфомансы рэпера и так слишком резкие и дикие для большинства населения, но артиста становится все больше и больше – теперь он заметная фигура даже в спорте.

Его шоу не вынес олимпийский чемпион по боксу

В январе 2021-го Моргенштерна пригласили выступить на «Кубок Матч! Боец», где соревновались команды Мурата Гассиева, Дмитрия Бивола, Султана Ибрагимова и Эдуарда Трояновского. В последний день рэпер развлек зрителей песнями и произвел сильное впечатление на боксера Егора Мехонцева: чемпион Олимпиады-2012 остался в неприятном шоке.

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«Уже когда все ушли, ринг разобрали и он должен был выступать, жена мне говорит: «Давай просто останемся, посмотрим». А я отвечаю: «Ты знаешь, что он, когда выходит, всех приветствует фразой «Привет, ублюдки»? Ты точно хочешь остаться?» – И я вижу, что еще не ушли Султан Ибрагимов и Хабиб Аллахвердиев, два очень уважаемых мной человека. Решил предупредить, говорю, слушайте, ну если нас тут увидят или снимут… Давайте лучше пойдем. Но меня жена убедила остаться и посмотреть несколько минут», – рассказал Мехонцев на следующий день после концерта.

Боксер отметил, что долго не мог восстановиться – от выступления Моргенштерна он чувствовал себя хуже, чем от коронавируса: «Он сначала вышел, было вроде нормально, а потом все чаще и чаще мат. Прошло, наверное, полминуты или минута, я говорю: «Встаем, уходим». Умылся, пришел в себя, поехал домой. Голова немного болит. На улице увидел Мурата Гассиева, он кому-то интервью по телефону давал, значит, тоже не слышал его песни. В общем, я переболел коронавирусом и после него чувствовал себя намного лучше».

Получил 4 млн за корпоратив у спонсора «Урала»

В конце ноября Моргенштерн посетил Екатеринбург и выступил на корпоративе интернет-магазина «Сима-ленд». Глава компании Андрей Симановский – совладелец ВК «Уралочка-НТМК», а магазин несколько лет спонсирует ФК «Урал» и ХК «Автомобилист».

Выступление Моргена никак не афишировалось, но фото с рэпером опубликовал организатор концерта. По информации местных медиа, компания «Сима-ленд» заплатила рэперу 4 млн рублей.

Его ненавидят бойцы MMA

Когда один из банков назначил Моргенштерна директором по работе с молодежью (конечно, не по-настоящему), взбунтовалось ММА-сообщество. Большинство бойцов было в шоке – спортсмены впервые открыли для себя песни, играющие летом из всех автомобилей. Лидером оппозиции Моргенштерну выступил Александр Шлеменко: сначала омский спортсмен предложил запретить концерты рэпера в Омске, а теперь открыто оскорбляет исполнителя, называя его «чертом», «вафлером» и другими странными словами.

Шлеменко поддержали десятки других бойцов – все критикуют посыл песен Моргенштерна и переживают об их влиянии на детские умы. Недовольство высказал и Хабиб Нурмагомедов: экс-чемпион UFC заявил, что нужно удалять грязь с экранов. Сам артист через менеджера ситуацию с хейтом файтеров комментировать отказался.

Под его трек танцевал Шакил О’Нил

Зато легенде НБА Моргенштерн нравится, и он даже не запрещает слушать его песни детям. Наоборот, Шакил станцевал под трек ICE в тик-токе вместе с сыном. Неудивительно, что ролик быстро набрал популярность: как иначе, когда пересекаются две легенды: американского баскетбола и русского рэпа!

Его однофамилец – великий прыгун на лыжах

Алишер Моргенштерн – настоящее имя артиста. Раньше он был Валеевым, но поменял паспортные данные и стал однофамильцем легендарного австрийского прыгуна на лыжах Томаса Моргенштерна. Австриец взял три золота Олимпийских игр и 11 раз победил на ЧМ, но его карьера закончилась трагично: за месяц ОИ-2014 Томас упал во время тренировки и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Осенью того же года он объявил о завершении карьеры.

Поддержал Дзюбу в трудную минуту

Когда в интернете появилось интимное видео Артема Дзюбы, на капитана «Зенита» набросились с критикой фанаты и некоторые известные люди. Моргенштерн, напротив, выступил в защиту футболиста. «Дзюба, респект, ****** [мастурбирует] с кайфом – это главное. Кто не ****** [мастурбирует], тот не человек. Все, кто его осуждает, – нелюди и черти. Займитесь своей жизнью», – написал рэпер в инстаграме.

Его музыку предлагали вместо гимна на ОИ

Еще до того, как МОК утвердил гимном России на Олимпиаде-2020 фрагмент из концерта Чайковского, трек Моргенштерна находился в условном лонг-листе. Идея сделать Моргенштерна голосом российского спорта прозвучала от Комиссии спортсменов ОКР. Глава организации Софья Великая, рассказывая о вариантах, призналась, что Моргена предложил кто-то из членов комиссии.

Дружит с главой «Уфы» Мурзагуловым. Функционер снял клип «Я как Моргенштерн»

Пожалуй, самая плотная связь Алишера Тагировича со спортом – общение с председателем совета директоров «Уфы» и по совместительству главой Общественной палаты Башкирии. По словам рэпера, он познакомился с политиком в уфимском Белом доме – его пригласили после музыкального фестиваля в Уфе. Морген оценил гостеприимство – на приеме ему даже позволили ругаться матом.

Когда у рэпера случилось горе в семье, он позвонил именно Мурзагулову. Дедушка Моргенштерна находился в тяжелом состоянии, а чиновник обеспечил надлежащий уход в больнице. Сам Ростислав говорит, что помощь заключалась скорее в психологической поддержке рэпера и его мамы.

А в конце 2020-го глава Общественной палаты снял клип по мотивам интервью Моргенштерна Дудю. В почти трехчасовом разговоре Юрий уделил внимание фигуре Мурзагулова. Дудь не понимал, почему Моргенштерн дружит с представителем власти, и, по словам Ростислава, видео стало реакцией на слова журналиста. А на сам клип негативно отреагировали уже в правительстве Башкирии. Глава республики Радий Хабиров заявил, что Мурзагулов нанес ему репутационный ущерб. Текст чиновник писал вместе с рэпером, и строчки вроде «Я как Моргенштерн, только старый и толстый – в детстве точно так же мог закончить овердозом» от госслужащего как минимум удивляют.

Под него хотят кататься фигуристы

79-летний заслуженный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина призналась, что знает о существовании такого рэпера, как Моргенштерн. Оказывается, фигуристы предлагают поставить номер под треки Моргена, но Москвина пока не готова к такому эксперименту, хотя и не исключает, что когда-нибудь ее воспитанник выйдет на лед под бэнгер этого рэпера.

«Под Моргенштерна у меня никто кататься не будет? Нет, почему. А вдруг придет какой-то постановщик современный и скажет: «Вот я могу, я придумаю, вот я такое сделаю». Я смелая, я скажу: «Давай, пробуй». А потом, если не получится, я переделаю. Но все равно надо пробовать, нельзя быть в рамках того, что было 100 лет тому назад», – сказала Москвина.

Зарубился в жиме лежа с Дудем

В интервью Юрию Дудю Моргенштерн много рассказывал об образе жизни, где находится место в том числе наркотикам. Но рэпер успевает и подкачаться – одна из комнат его дома отведена под спортзал. На камеру журналист и исполнитель устроили баттл – кто выжмет 60 кг на большее число повторений. У Моргенштерна получилось 22 раза с хромающей техникой, в то время как ведущий канала «вДудь» безукоризненно выполнил 25 повторений и уделал рэпера. Но 22 – это все равно шикарный результат для артиста с подобным лайфстайлом.

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