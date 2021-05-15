Опубликовано 15/05/2021 в 08:06 GMT

В новосибирском крематории состоялся чемпионат по скоростному копанию могил – турнир назвали «Могильный беспредел». Соревновались представители похоронного бизнеса из разных регионов России.

По правилам участники должны выкопать могилу размером 2 метра в длину, 80 сантиметров в ширину и 160 – в глубину. Лучшей стала команда омского союза ритуальных организаций «Наследие», которая получила 30 тысяч рублей за первое место. Серебряному призеру достались 20 тысяч, третьему месту – 10 тысяч, сообщает «Собака»

Все виды спорта «Барса», «Реал» и «Бавария» – в топ-10 самых дорогих клубов мира 07/05/2021 В 20:31

Участвовать мог любой действующий работник ритуальной службы из любого региона России и стран СНГ в возрасте от 18 лет.

Следующий турнир, возможно, примет Петербург. Организаторы считают, что это прекрасный город, где успешно сохраняются традиции ритуального бизнеса.

Все виды спорта Тансыккужина взяла ЧМ по шашкам. На ее матче убрали флаг России 04/05/2021 В 06:38