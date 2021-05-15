В новосибирском крематории состоялся чемпионат по скоростному копанию могил – турнир назвали «Могильный беспредел». Соревновались представители похоронного бизнеса из разных регионов России.
По правилам участники должны выкопать могилу размером 2 метра в длину, 80 сантиметров в ширину и 160 – в глубину. Лучшей стала команда омского союза ритуальных организаций «Наследие», которая получила 30 тысяч рублей за первое место. Серебряному призеру достались 20 тысяч, третьему месту – 10 тысяч, сообщает «Собака».
Все виды спорта
«Барса», «Реал» и «Бавария» – в топ-10 самых дорогих клубов мира
07/05/2021 В 20:31
  • Участвовать мог любой действующий работник ритуальной службы из любого региона России и стран СНГ в возрасте от 18 лет.
  • Следующий турнир, возможно, примет Петербург. Организаторы считают, что это прекрасный город, где успешно сохраняются традиции ритуального бизнеса.
В Словакии прошли соревнования по скоростному рытью могил
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Все виды спорта
Тансыккужина взяла ЧМ по шашкам. На ее матче убрали флаг России
04/05/2021 В 06:38
Все виды спорта
Тансыккужина – о снятом флаге: «Ключевой момент для исхода ЧМ»
02/05/2021 В 06:06