Опубликовано 26/05/2021 в 13:48 GMT | Обновлено 26/05/2021 в 13:51 GMT

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева возглавила рейтинг спортсменов, которые пользуются наибольшим доверием у россиян.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир». В соцопросе приняли участие 2400 россиян. Респондентов попросили назвать имена семи спортсменов, которым они доверяют больше всего. Варианты ответа не предлагались.

Вторую строчку в рейтинге после Утяшевой заняла чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова. Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов замкнул топ-3. На четвертом месте – хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин. Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов стал пятым. Также в топ-10 вошли Федор Емельяненко, Татьяна Тарасова, Артем Дзюба, Мария Шарапова и Елена Исинбаева.

Все виды спорта Моргенштерн = спорт. Он поддержал Дзюбу и разозлил Хабиба 20/05/2021 В 11:14

Ляйсан Утяшева – двукратная чемпионка Европы в командном зачете по художественной гимнастике.

Экс-гимнастка была ведущей программы «Танцы» на канале ТНТ с 23 августа 2014 по 25 апреля 2021 года.

Все виды спорта «Могильный беспредел». Прошел турнир по скоростному рытью могил 15/05/2021 В 08:06