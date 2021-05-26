Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева возглавила рейтинг спортсменов, которые пользуются наибольшим доверием у россиян.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир». В соцопросе приняли участие 2400 россиян. Респондентов попросили назвать имена семи спортсменов, которым они доверяют больше всего. Варианты ответа не предлагались.
Вторую строчку в рейтинге после Утяшевой заняла чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова. Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов замкнул топ-3. На четвертом месте – хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин. Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов стал пятым. Также в топ-10 вошли Федор Емельяненко, Татьяна Тарасова, Артем Дзюба, Мария Шарапова и Елена Исинбаева.
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- Ляйсан Утяшева – двукратная чемпионка Европы в командном зачете по художественной гимнастике.
- Экс-гимнастка была ведущей программы «Танцы» на канале ТНТ с 23 августа 2014 по 25 апреля 2021 года.
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