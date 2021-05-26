Отличная новость для всех фанатов спорта и любителей интервью!
Чтобы вас порадовать, мы завели ютьюб-канал и назвали его «Eurosport Интервью». Каждую неделю там будут появляться новые гости, среди которых – только самые топовые спортивные и околоспортивные спикеры. На камеру они расскажут интересные истории и обсудят актуальные темы. Канал находится по ссылке. Скорее кликай и подписывайся. Там уже есть разговор с великим Юрием Борзаковским, а скоро выйдет еще очень много увлекательных интервью!
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