Айдын Кожахмет – 37-летний спортивный журналист из Казахстана. В профессии он с 2003 года. За 18 лет в казахстанском футболе Айдын насмотрелся на агентский беспредел, странные трансферы, отмыв крупных сумм, мошенничество с возрастом, получал угрозы влиятельных людей.

В интервью Анару Ибрагимову для Eurosport Айдын Кожахмет разложил:

как раскрыл переписанных игроков из Узбекистана;

как ездил на стрелку с футбольным агентом;

почему Азия – дно, а Европа – кайф;

долго ли будет спать журналистика в Казахстане;

какой неуместный вопрос задал Черчесову местный журналист.

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– Вспомни свой первый большой материал.

– Это был 2008 год – мое первое громкое дело про переписанных футболистов. С советских времен везде были такие игроки. В 2006-м в Казахстане ввели правило лимитчиков и молодых игроков. Все клубы обязали иметь на поле двоих футболистов до 21 года. И один из них должен быть казахом. Весь матч такие футболисты должны играть. Был такой клуб «Мегаспорт» из Алма-Аты. Его владелец – Данияр Хасенов, бывший зять Нурсултана Назарбаева. Он спонсировал клуб, сам за него играл. По уровню Данияр уступал профессионалам, но он старался. Это было заметно.

У «Мегаспорта» не было детской школы и молодых футболистов. Поэтому клуб взял двух казахов из Узбекистана. Один – 1986 года рождения, другой – 1980-го. По регламенту они должны быть не старше 1987 года. Одного переписывают на девять лет, другого – на три года. И они оба по документам 1989 года рождения. Полный беспредел. Я начал копать эту тему, расписал все. Мой материал стал причиной для внутреннего расследования в Казахстанской футбольной второй лиге. Игроков дисквалифицировали, с команды сняли очки, клубного юриста пожизненно отстранили от работы.

– Кто-то звонил тебе? Предъявлял?

– Были разговоры, что меня искали. После этого дела я уехал в командировку в Астану на неделю. Видимо, не нашли. Но меня искали не для того, чтобы башку оторвать. Потом я общался с этими людьми. Им было важно знать: заказ это или нет.

– Заказ?

– Нет, конечно. Перед игрой один из родителей футболиста говорит мне: «Что за беспредел?! Почему вы не пишете о переписанных?» Пошло-поехало. И я попер против зятя президента.

– Ты общался на эту тему с Хасеновым?

– На эту – нет. Мы как-то были в одной компании. Общался с его замом, который тоже работал в «Мегаспорте». Он сказал мне: «К тебе претензий нет. Это твоя работа. Все понимаем, сами виноваты. Но хотели понять: это кем-то инициировано или нет».

– В последнее время кто и когда хотел тебе оторвать башку?

– Последние пару лет никто не угрожал.

– А раньше?

– Да. Чаще всего речь идет об агентах, директорах клубов. Были звонки: «Ты там давай завязывай! Ты на кого прешь?»

В первое время опасался, что могут прийти и дать по башке. Я в «ProСпорт» работал с Гением Тулегеновым (спортивный журналист из Казахстана – Eurosport.ru). На него дважды нападали. Один раз серьезно избили. Не скажу, что этот пример меня напугал. Просто стал больше подбирать выражения.

– Например?

– Не писал, что это агентская история. А тут, например, занесли тренеру. Я писал завуалированно на основе фактов. К примеру: если футболисты приходят от одного агента в клуб, возможно, тут что-то не так. А раньше я бы написал: «Блин, да тут коррупция!»

– Ты рассказывал, что ездил на стрелки, встречался с бандитами.

– Не хочу сейчас никаких имен называть. Эту тему давно закопали, руки пожали. И после этого людей называть бандитами не хочется. А так была одна стрелка с одним агентом.

– Как в «Бандитском Петербурге»?

– Нет, не так. Мы не выезжали за город с ножами, калашами. Просто встречаешься в ресторане с человеком. Вроде бы сидит он напротив тебя один. Но за соседним столом три мордоворота пьют чай. И ты понимаешь, что это не просто так. Человек пришел с кем-то. Может быть, они ничего не сделают, но человек привел их, чтобы тебя напугать. В такие моменты нельзя показывать слабость и трусить. Когда тебя вытаскивают на такие стрелки, тебе не говорят: «Ты че, попутал? На кого прешь?» Спрашивают, зачем ты это сделал. Почему-то в Казахстане все абсолютно уверены, что если журналист плохо про кого-то написал, то это заказ. 99% в этом уверены.

– Как с тобой связываются такие люди?

– Чаще всего звонят со скрытых номеров. Говорят: «Айдын, э! Ты чего про нас так написал? Ты чего, жить не хочешь? У тебя здоровья много?» А я начинаю огрызаться: «Ты кто? Ты чего со скрытого звонишь? Если ты мужчина, давай встретимся».

– Как закончилась та стрелка?

– Этот агент понял, что за мной никто не стоит, что это не заказ. Его отпустило. Я ему объяснил: «Чувак, это моя работа. Я за правду. Ты делаешь кривые движения. Моя работа – об этом писать. Я хочу, чтобы было ровно». Люди, приезжающие на стрелки, – в большинстве адекватные люди. Они говорят: «Чувак, заканчивай. Давай больше не будем».

– Ты с этими людьми потом дружишь?

– До дружбы ни разу не доходило. Но здороваемся. Нормально все. Помощи у них не просил.

– После этих встреч они продолжают делать кривые движения?

– Они будут понимать, что это не пройдет безнаказанно. Будет человек, кто это напишет. Не я, так другой. Всегда им говорю, что всем рот не закроешь. Я сразу и всегда предупреждаю их, что есть люди, которые знают, куда и с кем я поехал. Если со мной что-то случится, у них будут неприятности.

– То есть ты им угрожаешь?

– Это не угроза, а предупреждение.

– Под чьим ты крылом? Это люди, кто помогал тебе поначалу в профессии?

– Нет. У меня другие люди, кто может за меня постоять. Мой близкий друг при погонах. Занимает неслабую должность. В его руках закрыть любого.

– А у него просил помощи?

– Нет.

– Казахстан для тебя – зона комфорта. Почему ты не переедешь в другую страну, где уровень сопротивления журналистов выше?

– Я не ставлю задачу соревноваться с кем-то. Возьмем Россию. Там таких, как я, миллион. Открой телеграм: там столько каналов! И ваши издания. Сколько классных журналистов. Например, я вырос на «Разговорах по пятницам» Гольшака и Кружкова. Каждую пятницу ждал их интервью. Это было вау для меня. Мне вообще было плевать, с кем интервью. Мне так заходило, что они делают. Я их большой фанат. Дзичковского люблю читать, Романцова, Рынкевича.

Казахстан – Россия в квалификации Евро-2020 Фото: Getty Images

– Егор Титов жаловался на глупые вопросы ваших журналистов.

– К нам приезжала сборная России. Пресс-конференция перед игрой. Сидит Станислав Черчесов. И один наш журналист задает ему вопрос: «И все-таки… Спустя столько времени вы не жалеете, что дали тогда Смолову пробить пенальти? Зачем вы дали Смолову пробить пенальти?» У тебя это вызывает смех, а у меня – обиду, что такие люди работают, их аккредитовывают, пускают на пресс-конференции.

Титову попался такой вот фрукт. Он по нему сделал вывод об остальных журналистах. Это говорит лишь об одном: сам Титов – не очень умный человек.

– Каким прилагательным назовешь журналистику в Казахстане?

– Спящая.

– Как разбудить?

– Она проснется, когда проснется спорт. Если глобально? Новый президент страны демократичнее. Я не ощущаю при нем тисков. По коллегам тоже это вижу. У нас есть телеканал «Хабар». Он раньше показывал нашу жизнь, будто мы живем как минимум в Швейцарии. У нас все супер, замечательно, фабрики и заводы развиваются. А сейчас сам телеканал хочет меняться. И они начинают жестить. Когда меня позвали на футбольную программу, попросили разносить всех. Мол, можно критиковать даже президента Федерации футбола, даже Кайрата Боранбаева (председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» – Eurosport). Никаких проблем.

***

– Правда, что ты назвал сына в честь Батырхана Шукенова (покойный солист поп-группы А’Студио – Eurosport)?

– В Казахстане не так много публичных людей, кем можно восхищаться. Батырхан Шукенов – человек, к которому никогда никакая грязь не липла. Например, этот наркотиками балуется, этот кидает людей на деньги, третий не платит алименты. Мои родственники, кто работает в музыкальной сфере, говорят, что Шукенов – светлейший человек. Я им восхищался и как человеком, и как музыкантом. Еще задолго до его смерти, рождения моего сына и даже до знакомства с женой я для себя решил, что сына назову Батырхан.

– Ты был с ним знаком?

– Трижды виделся, дважды жали руки. Один раз нас представляли. Но каждый раз у меня коленки подкашивались. Я ничего не мог сказать. Мычал и уходил.

– Ты даже не сказал ему, что назвал сына в его честь?

– При первой встрече сына еще не было. А при третьей встрече у меня уже был ребенок. Но я постеснялся подойти и заговорить с ним. На него смотришь: он божила.

– Перед каким человеком из футбольного мира ты испытывал такую же робость?

– Я тогда еще не был в профессии, только закончил школу. Приехал в Алма-Ату поступать. Пошел к центральному стадиону покупать «Спорт-Экспресс». Помню: за день до этого играли «Локомотив» и «Тироль». Марат Измайлов там феерил. А я не смог посмотреть этот крутой матч и хотел почитать о нем в газете. В ларьке спрашиваю: «Есть «Спорт-Экспресс»?» Бабушка отвечает: «Да, вот последний остался». Уже отсчитываю деньги. А сзади меня мужик спрашивает: «Спорт-Экспресс» есть?» – «Вот молодой человек забирает». Он ко мне обращается: «Уже купил?» А я в ответ нагло: «Да, купил». Потом до меня дошло, что это знакомый голос. Поднимаю голову, а там стоит Вахид Масудов. Легенда нашего футбола. В «Кайрате» играл. Мой отец им восхищался. Я увидел его и не знал что сказать. Я такой: «Да забирайте этот «СЭ»! Не надо никаких денег!» Хотя, кроме этих денег на газету, у меня ничего не было. Я был такой счастливый, что уступил ему.

– Ты за «Кайрат» болеешь?

– Я вообще ни за один клуб не болею. Болел за ЦСКА из Алма-Аты, потому что там немного занимался. Ну и как болеть? Я никогда не был фанатом, не сидел на трибуне, не орал. Просто переживал.

– Твою книгу про «Кайрат» читал Кайрат Боранбаев (председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат»)?

– Он был первым читателем. Это же коммерческий проект. Мои друзья спонсировали, они хотели заработать – продавать не только в книжной сети магазинов, а еще и в фан-шопе «Кайрата». Чтобы продукцию допустили в клубный магазин, нужно согласовать с Боранбаевым. Мы выпустили сигнальные экземпляры и один отправили ему. Первая его реакция: «Да никогда в жизни этой книги не будет в нашем фан-шопе! Кто такой этот Кожахмет?!» Потом он куда-то летел. В дорогу взял ее, перечитал. Поменял мнение: «Если мы хотим быть интересны людям, наверное, так и должно быть. Но есть два момента, где Айдын не прав. Давайте я расскажу, как было». Мы созвонились, я подкорректировал.

– Тулегенов писал, что ты подлизываешься к Боранбаеву.

– Ха-ха. Боранбаев был очень зол на меня. Спустя год после выхода книги мы встретились в Астане, обсуждали ее. Он говорит: «Ты конкретно назвал меня левым нефутбольным человеком». А я черным по белому пишу, что были провалы в трансферах, потому что ими занимался не спортивный директор, а Боранбаев. Какой подхалимаж? Вышла книга, и что потом? Я у него не работаю, никак с ним не связан. Он просто знает меня, не более, мы ж не общаемся тесно.

– О каких провальных трансферах Боранбаева ты говоришь?

– В первые годы в «Кайрате» при Боранбаеве очень много ошибались с иностранцами. Приезжали футболисты, через раз по мячу попадавшие. Например, Рабональ из Латинской Америки. Вайсс с ума сходил от него: «Кто его привез? Откуда он взялся?» Потом приезжал Сержиньо. Маленький такой, техничный, но ни о чем, честно говоря. У нас тут таких своих хватало. И был с ним Паоло Сезар. Он вообще играл не за основу, а за дубль. Я своими глазами видел, что Сержиньо не выделялся даже среди дублеров. Приезжал Моро – темнокожий парень из Швеции, опорник. С хорошим бэкграундом, качественный, крутой футболист. Без разговоров. Но у него нашли или гепатит B, или гепатит C.

Помнишь, был в «Амкаре» Чума Анене? Тот тоже приезжал. Это был трансфер Кайрата Советаевича. За него заплатили немалые деньги. Полтора-два года был у нас, по чайной ложке поназабивал и уехал в Норвегию. Крутым игроком не стал, а ожидания были сумасшедшими. Боранбаев – крутой бизнесмен, состоятельный человек, который понимает бизнес. Но в футболе ему показалось, что это легко. У него же есть и удачные примеры: Жерар Гоу, Исаэл Барбоза. Очень качественные футболисты, которые феерили в «Кайрате». Этих пацанов, по-моему, приводил Боранбаев, а не Патрик ван Лиувен, тогдашний спортдир, не Вайсс. Это топовые трансферы, на мой взгляд, за всю историю чемпионата Казахстана.

Айдын Кожахмет о трансферах Фото: Eurosport

В 2015 году обострилась рубка между Ерланом Кожагапановым (вице-министром культуры и спорта Казахстана) и Айсултаном Алиевым, внуком Нурсултана Назарбаева за кресло руководителя в Федерации футбола. Первый до футбольной карьеры работал в администрации Астаны (сейчас город называется Нурсултан), а второй был на просмотре в «Челси» и «Портсмуте», немного играл в местных лигах. Поводом для критики Кожагапанова стало его совмещение постов руководителя футбола Казахстана и генерального директора ФК «Астана».

– Как ты относишься к Айсултану Алиеву?

– К Назарбаеву. У него официально была фамилия Назарбаев. О покойниках либо хорошо, либо никак.

– Ты его поддерживал?

– Нет, я был нейтрален по отношению к нему.

– Кожагапанов или Алиев?

– Все зависит от того, кто рядом с ними. Почему я не пошел за Алиева? Мне его окружение не внушало доверия, я просто не знал этих людей.

– Что он предлагал?

– Да он ничего и не предлагал конкретного. У Кожагапанова была кое-какая модель. Например, надо строить манежи, академии, развивать детский футбол. Хотя бы на словах были цель и программа. У Айсултана ничего такого не увидел. Кожагапанов сам по себе нормальный, но его свита… У них были другие интересы: они видели не футбол в себе, а себя в футболе. Люди начали беспределить, принимать нефутбольные решения, косить людей. Я завелся и после паузы в журналистике вернулся в профессию. Кто-то же должен их критиковать.

– Твоя критика принесла плоды?

– Если учесть, что никого из этих людей сейчас нет в футболе, то да. В какой-то мере я подлил керосина. Но это я так, притягиваю за уши свою роль.

Айдын Кожахмет о работе Федерации футбола Казахстана Фото: Eurosport

– А за что можно покритиковать нового президента Федерации футбола?

– За бездействие. Мое ощущение: он просто не вникает. Ему подчиненные рапортуют, что все хорошо. А он думает про себя: «О! Работают!»

– Среди последних ваших скандалов – допинг Бауыржана Исламхана (последний клуб – «Аль-Айн» из ОАЭ). Еще кого-то также ловили?

– Вроде нет. Не припомню.

– Почему Исламхан не закрепился в России (в 2013 году игрок перешел в «Кубань», но не провел ни одного матча)?

– Он уехал в Россию в 19 лет. Исламхан еще и здесь не особо окреп: ни физически, ни морально. И вообще я думаю, когда он ехал в «Кубань», что это была схема. Бауыржан играл в «Таразе». Это наша кузница талантов. Тогда губернатор области запретил руководству клуба продавать его куда-либо в Казахстане. В итоге игрока отдали в «Кубань» за 200 тысяч долларов. И акима (губернатора) это устроило. Парень уехал в хорошую команду из российской Премьер-лиги, плюс денег заработали. А через пять месяцев его забирает к себе «Астана» в аренду за большие деньги. В итоги потом его продали в «Кайрат». Я так понимаю, на этой теме много кто заработал. И агенты, и, так думаю, что Доронченко из «Кубани». Он, наверное, при делах был. Много кто поимел с этого. Исламхана продавали, не чтобы он заиграл и стал суперзвездой, а чтобы заработать денег.

– Еркебулан Сейдахмет тоже приезжал в Россию. Дважды – в «Зенит». Почему не остался в Питере?

– Как я понимаю, на него в Питере смотрели как на потенциального игрока дубля. Его же не в основной состав собирались брать. А в Казахстане у него была возможность играть в Премьер-лиге за родной «Тараз».

– Он попал в «Уфу» благодаря Шамилю Газизову?

– Не совсем так. В «Уфе» помощником тренера работал человек, который был в «Зените». Он вроде и приходил в «Уфу» вместе с Семаком. Этот человек его изначально и заприметил на мемориале Гранаткина. Специалист рассказал про Еркоша, и «Уфа» начала по нему работать.

– Кто его агент?

– Его делами занимался владелец школы «Монтажник», где начинал Сейдахмет, Георгий Хутиди. По России ему помогал Рохус Шох. Он же тоже уроженец Жамбыльской области, давно знакомы. Это они и занимались переходом игрока в «Уфу». А в Болгарию (Еркош играл за «Левски» – Eurosport) он ездил благодаря Мирчо Димитрову.

– Мне кажется, что у Сейдахмета хороший пиар-агент. Слишком много прессы для него в юном возрасте.

– Нет у него пиар-агента. Если бы был, то футболист бы себя монетизировал. Причина хорошей прессы в юном возрасте очень проста. Казахстанцам свойственна одна черта: если кто-то у нас уезжает за рубеж, вся страна начинает им восхищаться. И это максимально показывается в соцсетях. Сейдахмет ехал в Россию в статусе восходящей звезды и самого большого таланта. Поэтому к нему было приковано большое внимание. Медиа играли заголовками «Казахский Месси» и гнали трафик. В «Кайрате» Еркош вляпался в одну историю: участвовал в гивах в инсте. Какая-то мутная тема и история. Уважающий себя человек не связывался бы с этим, а он в силу возраста, непонимания и незнания вляпался.

– Он ленив?

– Нет, ему не хватает профессионализма. Сейдахмету нужно нанять физиотерапевта, тренера по фитнесу. У него все травмы мышечного характера.

– Его переход в «Кайрат» – желание Боранбаева?

– Да, это его трансфер. Он сам договаривался. Не знаю цифру, за которую игрок перешел. В прессе писали про 1 млн долларов. Сам Боранбаев это опровергал. Думаю, что несколько сотен тысяч евро за него заплатили.

– Как в Казахстане отреагировали, когда Боранбаев сказал, что продаст его за 20 млн?

– Да никак. Все поняли, что это просто хайп.

– Это провальный трансфер (за «Кайрат» Сейдахмет сыграл 2 матча и забил 0 голов – Eurosport)?

– «Кайрат» брал его как суперперспективного парня, у которого просто чуть-чуть не задалось. Год-два он мучился с травмами. Никто крест на нем не ставил. По сей день его считают суперталантом. Придя в «Кайрат» и не заиграв тут, он сам сделал трансфер провальным. Я верю в него, надеюсь, что мозги встанут на место, возьмется за голову. Он очень талантлив, может стать звездой.

– В Казахстане есть футболисты, за которыми следят европейские скауты?

– Не. Есть разговоры об интересе к игроку «Кайрата» Нуралы Алипу. Боранбаев говорил, что парень интересен «Аяксу». Но насколько предметно, не знаю. Знаю, что игрок был в шорт-листе у клубов из России: «Локомотив», «Ростов», «Рубин».

– Оправдал ли себя переход Казахстана из зоны Азии в Европу в 2002 году?

– Однозначно. Азия – сплошное болото. Игра Казахстана против Ирака. В наши ворота ставят левый пенальти. Потом уже назначают пенальти в нашу пользу, где невозможно было не поставить. И нас всячески просят его перебить. Затем приезжает Ирак в Алма-Аты, и тут судья начинает нас убивать красными карточками. Азия не развивает футбол. Это мафия.

– Какие плюсы в Европе?

– Тут выделяются деньги, существуют программы, что-то строят. Ты играешь против Мбаппе. У клубов есть возможность расти и развиваться, если не воровать. Та же Лига чемпионов: один раз пробился в групповой этап, и можно пару лет вообще безбедно существовать.

– Сборную Узбекистана тренировал Эктор Купер (дважды выводил «Валенсию» в финал ЛЧ), Эльдор Шомуродов сейчас забивает в Италии. Тебе нравится, как развивается узбекский футбол?

– В секторе детско-юношеского футбола и инфраструктуры они намного дальше от нас. Они за 30 лет построили 20 стадионов, мы за это же время – 2. Узбеки вкладывают в детей, ездят на турниры, национальные команды со сборов не вылезают. И что? Узбеки куда-то вышли? Они только вкладываются, но результата нет. Их никуда не пускают, душат в зародыше.

– А у вас прямо успехи…

– Мы хотя бы играем не против Пакистана, Непала и Камбоджи. К нам приезжают Руни, Криштиану, Гризманн. «Астана» играет в еврокубках.

– Все равно двоякая ситуация.

– Представь ситуацию, что мы не переходим в УЕФА и остаемся в Азии. В ней нет таких жестких правил по сертификации стадионов, как в Европе. Играли бы в Алма-Ате на прежнем стадионе, крышу бы и не строили. Сейчас мы играем в УЕФА, и тут есть требования к сертификации. Нужно сделать ремонт, поменять кресла, сделать крышу, которая покроет 40% стадиона. Потом начали ужесточать требования. Президент Федерации футбола сказал: «Нужен новый стадион». И нам построили «Астана-Арену».

– «Астана–Арена» протекала какое-то время. Ликвидировали эти проблемы?

– Да, ликвидировали. В последние пару лет не было никаких проблем.

– Что тебе не нравится в этом стадионе?

– Вопрос открытия и закрытия крыши занимает много времени и сил. После строительства арены к нам приезжал какой-то чувак из Турции. Он сидел за компом и открывал ее. И это был процесс не одного дня. Два-три дня. Потом что-то поменяли в автоматизации: теперь не нужно никого привозить, сами все делают. Но там куча нюансов перед открытием крыши. Например, надо с нее все убрать.

– Правда ли, что до короны на «Астана-Арене» хотели провести Суперкубок России?

– Были какие-то разговоры. Я не уверен, что это была реальная инициатива на уровне проекта. В одно время был разговор, чтобы провести на «Астана-Арене» Суперкубок Европы. Были готовы ради этого матча убрать искусственное поле и постелить натуральное. Это или 2013-й, или 2014-й год. В 2017 году в Казахстане проходила выставка «ЭКСПО». И в тот период тоже рассматривалась возможность провести Суперкубок Европы в Астане: либо в тот год, либо на следующий. В итоге сменилось руководство Федерации футбола, идея потухла и уже никому не нравилась.

– Кто понес ответственность за стадион в Туркестане (речь о стадионе «Туран». Его стоимость – 39 млн долларов. Матч местного клуба против «Астаны» Андрея Тихонова напомнил водное поло. Позже строительная компания ответила, что дренажная система в порядке, и сослалась на сильные осадки – Eurosport)?

– Никто никакую ответственность не несет. Стадион построили почти за 40 млн долларов. Но там столько недочетов, например, дренаж не работает.

– Почему игру не остановили? Большая загадка. Вообще, ответственность на главном судье матча. Он должен был принимать решение. Арбитр полагал, что на таком поле можно играть в футбол.

– Почему игроки не ушли с поля?

– Если бы игроки ушли с поля, то засчитали бы техническое поражение. Федерация переполошилась, у «Астаны» были серьезные претензии. На самом деле, это было преступлением – играть на таком поле. Надо понимать, что не только ж судья решает. Но еще и лига, и Федерация. Видимо, спортдир «Астаны» не додавил. Лига признала, что это их факап, извинилась перед зрителями и командами. Но кому от этого легче? На следующий день в Шымкенте выпал снег, и должны были играть «Ордабасы» и «Кызыл-Жар». И Лига решила, что ей не нужен второй скандалы из погоды, и перенесла игру.

– Стадион строила компания, для которой спорт не основной профиль, верно?

– Да, она строит дома и здания. Стадионы не их профиль. Не знаю, почему им доверили. Она чуть ли не монополистическая компания, которая строит все, и много лажает. К их домам большие претензии. Когда был коронавирус, она в экстренном порядке построила госпиталь за несколько миллиардов. И он оказался жутко провальным. Стадион выглядит внешне очень красиво и достойно. Но видно, что строили люди, не разбирающиеся в футболе.

– В Казахстан мог приехать большой тренер?

– Ерлан Кожагапанов вел переговоры с Гаттузо. И если не ошибаюсь, Дженнаро приезжал к нам на какую-то игру. Его привозил Марко Трабукки. Но Гаттузо отказался от поста главного тренера сборной Казахстана. Думаю, это был ход со стороны Трабукки. Он его привез, показал, покрасовался. Кожагапанов поохал: «Ооо! К нам Гаттузо приехал». Дженнаро и Марко изначально ехали с мыслью посетить Казахстан и уехать отсюда. Помню, как предлагали в сборную Чезаре Пранделли. Там стоял вопрос о зарплате – 2 миллиона евро в год. Я помню, что его контракт мог обойтись дешевле, чем у Красножана (главный тренер сборной Казахстана с 2014-го по 2015 год – Eurosport).

– В Казахстане рождаются классные комики – Нурлан Сабуров, Азамат Мусагалиев, артисты – Скриптонит и Jah Khalib. А среди известных спортсменов давно никого не было. Из действующих только Геннадий Головкин. И все.

– Вот скоро закончится Головкин, закончится и спорт в Казахстане. Что дальше? Будем ждать нового Головкина. Спортивная журналистика актуальна лишь тогда, когда актуален сам спорт, достижения в нем, звезды. Именно звезды двигают эту индустрию. И мы сейчас вынуждены обсасывать инстаграмы популярной в Азии волейболистки Сабины Алтынбековой и бойца ММА Куата Хамитова. Они хайповые, благодаря им легко нагонять трафик. Но как спортсмены и Сабина, и Куат – весьма средние.

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