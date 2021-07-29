Розовая шапочка Ефимовой

Чего только не случалось с розовой шапочкой Юлии Ефимовой за эти шесть лет: она становилась экспонатом выставки в Москве, жертвой хищения и объектом массового плагиата. «В розовых шапочках теперь все плавают. Надо вводить новую моду», – жаловалась спортсменка. Талисман приковал к себе создателя, ведь это не просто вещь, а воплощение прошлого – детского уюта и спокойствия: любимая игрушка Ефимовой была также розовой.

Юлия Ефимова Фото: Getty Images

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Об этом вскользь сказала экс-тренер Ефимовой Ирина Вятчанина на чемпионате Европы в Венгрии-2010. До этого будущая призерка Игр годами возила и даже спала в обнимку с плюшевым розовым зайцем, а на тот прорывной Будапешт не взяла. Без него брасс на 50 и 100 метров она проплыла с лучшим временем. После Венгрии игрушку рядом с 18-летней Ефимовой уже не видели – она заняла место в ее доме в России.

Примерно тогда же на мировых стартах и замелькал дерзкий головной убор этого же цвета. На Олимпийских играх-2016 в Рио спортсменке не разрешили плыть в розовой шапочке из-за особых требований к экипировке. Но Ефимова ловко вышла из положения – надела розовую под черную и гнала себе дальше. После она сделала именную шапку нужных размеров и с лого спонсора: слух о вещице разлетелся быстро.

Мемной шапочке уже много лет, но в твиттере до сих пор предлагают разные формы ее использования. Отец, нацепив купальные шорты и розовый аксессуар, разыгрывает с детьми партию в гольф на задней лужайке дома.

А героиня сериала «Удивительная миссис Мейзел» Мириам помогает подруге Сьюзи научиться плавать в экстравагантном розовом уборе.

«Мы, пловцы, только таким образом и может выделиться во время заплыва. Маникюр, педикюр, рисунки», – признавалась Ефимова. На каждый старт она возит до 20 штук и часто раздает их после финиша или в ответ на письма. «Люди обижаются, что я мало шапочек даю».

Ателье Коротышкина

В том же 2010 году родилась другая не менее любопытная эпопея с шапками. Теперь в мужской команде на чемпионате мира в Дубае. Пловцам не понравились уборы от Arena, полученные на стартах. Они были настолько большими, что натягивались до плеч. В своих чисто черных, без лого спонсоров и чемпионата плыть было нельзя – международная федерация угрожала штрафами и баном. Единственная по размеру оказалась у Евгения Коротышкина. К счастью, он захватил с десяток таких же про запас. Так что к финишу приплыла половина бассейна Коротышкиных – оказалось, на шапках четко читалась надпись «Korotyshkin». Россия оформила 10 медалей (4-4-2). Там же рекорд чемпионата в именной шапке установил Станислав Донец на 400 м кролем.

Евгений Коротышкин Фото: Getty Images

Слух о приносимых не просто удачу, а мешок медалей шапках разлетелся мгновенно. Не успели отгреметь старты, как через пару дней с телеобращением к Жене выступила биатлонистка Ольга Зайцева: «Нам нужно взять шапочки Коротышкина, и они тогда принесут нам удачу». Хотя тогда лыжницы с винтовкой и без чудо-шапки вывозили. К финишу Кубка наций они доехали вторыми после немок и в общем зачете зацепили семь медалей.

Загоны Роналду, Гаттузо и Бьорндалена

Елена Исинбаева перед каждым прыжком проговаривала одни и те же слова. Даже на пенсии свой секрет спортсменка не раскрыла. Разгадать, что она произносила, пытались и специалисты по чтению по губам, и пользователи твиттера – все безуспешно.

Обращались к таким приемам и футболисты. Во время триумфального ЧМ-2006 Дженнаро Гаттузо держал на туалетном столике томик Достоевского. Уверенность на поле экс-полузащитник сборной Италии искал на страницах «Преступления и наказания». По словам футболиста, другие его ритуалы на том чемпионате мира дались нелегко. «Каждый день я надевал один и тот же свитер, который носил в первый день. С меня текли реки пота, и у меня было ужасное настроение, потому что снять эту вещь было нельзя», – признался футболист.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Айнар Бьорндален за пять минут до старта обязательно выпивал чашечку кофе, сноубордистка Дженни Джонс закладывала в бюстгальтер пакетики с чаем на удачу, а Криштиану Роналду в автобусе команды «Реала» всегда сидел на заднем ряду, в самолете – на первом. На поле выходил с правой ноги, а в перерыве в обязательном порядке поправлял прическу.

Криштиану Роналду, «Реал» – «Эспаньол» Фото: Getty Images

«Как и все спортсмены, я суеверен, одна из примет – всегда выходить на поле с правой ноги. Я также стараюсь соблюдать определенные ритуалы, а также повторять те вещи, которые сработали в предыдущей игре», – рассказал он в 2016 году.

Сборная Франции по футболу исполняла музыкальный ритуал – пела перед каждым матчем чемпионата мира-1998 хит «I Will Survive» от Глории Гейнор. Наверное, Венсан Кандела и сейчас уверен, что выиграть тот турнир помогла совсем не праймовость Зидана.

Да и в теннисе не без суеверий. И главный там Рафа Надаль: каждое его движение – четко отрепетированный ритуал. Перед подачей испанец симметрично расставляет бутылочки, а еще галантно пропускает соперника у сетки перед теннисным перерывов и болезненно прыгает в подтрибунке.

Даже великим удобно вверять свои результаты в руки высшей силы, ведь ради кубков или медали пойти можно на что угодно.

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