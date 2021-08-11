Наблюдатели от Совета Европы планируют посетить Россию с 21 по 23 сентября, чтобы оценить выполнение страной требований Конвенции СЕ против применения допинга.

«Согласно имеющимся у нас данным, на 53-й встрече Мониторингового комитета было подтверждено, что оценочный визит в Россию состоится 21-23 сентября 2021 года», – заявили в СЕ, по сообщению ТАСС

Как рассказали в Совете Европы, такие визиты проводятся после запроса принимающей стороны. Запрос поступил в апреле от министра спорта РФ Олега Матыцина для осуществления оценочного визита в Россию «с целью дальнейшего совершенствования национальной антидопинговой политики и содействия восстановлению статуса соответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу». Сейчас проводится подготовка к визиту наблюдателей, разрабатывается формат и содержание поездки в условиях пандемии коронавируса.

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