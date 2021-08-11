Наблюдатели от Совета Европы планируют посетить Россию с 21 по 23 сентября, чтобы оценить выполнение страной требований Конвенции СЕ против применения допинга.
«Согласно имеющимся у нас данным, на 53-й встрече Мониторингового комитета было подтверждено, что оценочный визит в Россию состоится 21-23 сентября 2021 года», – заявили в СЕ, по сообщению ТАСС.
Как рассказали в Совете Европы, такие визиты проводятся после запроса принимающей стороны. Запрос поступил в апреле от министра спорта РФ Олега Матыцина для осуществления оценочного визита в Россию «с целью дальнейшего совершенствования национальной антидопинговой политики и содействия восстановлению статуса соответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу». Сейчас проводится подготовка к визиту наблюдателей, разрабатывается формат и содержание поездки в условиях пандемии коронавируса.
Все виды спорта
Нога Криша и заяц Ефимовой. Приметы приносят атлетам титулы
- Россия ратифицировала Конвенцию СЕ против применения допинга в 1991 году.
- Из-за санкций ВАДА Россия на Олимпийских играх-2020 выступила под флагом ОКР без своего гимна.
Матч Россия – Бразилия на Олимпийских играх в Токио не переиграют из-за допинга бразильской волейболистки. Почему?
Все виды спорта
Бандиты, Гаттузо в Казахстане, коррупция: байки Кожахмета
Все виды спорта
Eurosport завел ютьюб-канал с интервью. Подписывайся!