Букмекерская компания BetBoom подарила уфимской школе №85 новый спортивный инвентарь в рамках благотворительного проекта «Доступный спорт с детства».

Заявку отправила учительница физкультуры Елена Фасхутдинова. Школа получила 10 футбольных, баскетбольных и волейбольных мячей, обручи, маты, скакалки, 2 насоса, 1 волейбольную сетку и 2 баскетбольных щита.

«Уже с сентября наши ученики смогут воспользоваться новым спортивным инвентарем на занятиях физкультурой. В нашей школе также работают секции хоккея, футбола, волейбола, баскетбола, спортивного туризма и т.д. Подаренный инвентарь сделает наши занятия более эффективными и безопасными. И это непременно скажется на будущих победах наших ребят. Спасибо, BetBoom!» – прокомментировала Фасхутдинова.

Все виды спорта СЕ в сентябре проверит, как Россия выполняет конвенцию по допингу 11/08/2021 В 18:42

85-я школа – уже третья в Уфе, которой BetBoom подарил спортивный инвентарь. Всего за время работы программы было награждено 17 школ из разных регионов России.

BetBoom – титульный спонсор стадиона в Уфе. Теперь «Нефтяник» называется «BetBoom Арена».

Все виды спорта Нога Криша и заяц Ефимовой. Приметы приносят атлетам титулы 29/07/2021 В 16:02