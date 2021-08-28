Член сборной Афганистана по ушу Кари Идрис, тхэквондист Мохаммад Джан Солтани, а также игрок команды по крикету Насир Ахмад Саак пытались покинуть страну в связи с приходом к власти талибов, но скончались в результате взрывов
26 августа в столице Афганистана террористы устроили два взрыва, в результате которых погибли более сотни человек. Только спустя двое суток стало известно, что среди них были и местные спортсмены, выступавшие за Афганистан на международном уровне, сообщается на сайте Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).
После прихода к власти движения «Талибан» (является запрещенным в России) в стране закрыли границы.
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- Талибы вошли в Кабул и теперь контролируют всю территорию страны.
- Местные жители массово покидают Афганистан.
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