6 июля ушел из жизни популярный французский актер и звезда фильма «Профессионал», «На последнем дыхании» и «Безумный Пьеро» Жан-Поль Бельмондо. Один из символов французской «новой волны» умер в возрасте 88 лет.

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Бельмондо многое связывает со спортом – ведь он долгое время даже не думал об актерской профессии и планировал связать свою жизнь с боксом. Этот вид спорта был единственным интересом Жан-Поля в школе. И 10 мая 1949 года Бельмондо провел первый любительский поединок: в дебютном бою, который состоялся в Париже, будущий актер нокаутировал соперника Рене Десмаре в первом раунде.

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Спорт настолько закалил актера, что все трюки Бельмондо всегда выполнял сам. И прекратил данную практику лишь после несчастного случая на съемках фильма «Ограбление». «Ринг научил меня желанию выигрывать. Жизнь – это борьба. Когда нам плохо, когда мы на грани поражения, надо продолжать бороться, ни в коем случае не сдаваться», – признавался Бельмондо позже.

С 1949 по 1950 годы Жан-Поль одержал три победы нокаутом и завоевал титул чемпиона Парижа. Но непобедимая боксерская карьера Бельмондо оказалась недолгой. «Я понял, что должен остановиться, когда лицо, которое я видел в зеркале, начало меняться», – рассказал актер в интервью New York Times.

Уйдя из бокса, Бельмондо сосредоточился на карьере актера. Но даже после съемок у Жан-Люка Годара, Витторио Де Сика и Франсуа Трюффо его связь со спортом не оборвалась. Легенда кино сыграл значительную роль в становлении и развитии «ПСЖ» на первых порах после образования клуба. В 1973-м, спустя три года после основания клуба, инвестором «Парижа» стал известный модельер Даниэль Эштер. Он был призван решить финансовые проблемы клуба и взял под свой контроль комитет управления «ПСЖ».

Эштер окружил себя богатыми друзьями, которые помогли ему создать профессиональный клуб, способный конкурировать с другими командами Франции на самом высоком уровне. В их число вошли публицист Фрэнсис Борелли, продюсер Чарльз Тахар, а также сам Бельмондо. Вклад актера был едва ли не самым существенным: какое-то время актер даже был вице-президентом клуба. Но должность пришлось оставить, поскольку ее было тяжело совмещать с основной работой.

«Много ли денег я вложил в «ПСЖ»? Много. Сожалею, что не сохранил в клубе небольшой процент! Идея перезапуска команды в Париже мне сразу показалась интересной», – вспоминал Бельмондо в интервью Canal Plus 2018 году. Жан-Поль навсегда остался поклонником «ПСЖ» и периодически комментировал происходящее в клубе. Например, в том же 2018 году актер выражал недовольство тем, что нынешние звезды парижской команды зарабатывают слишком большие деньги и ностальгировал по временам Пеле: «У них слишком много денег. Это аморально. Это убивает суть спорта. В прошлом футбол был страстью, был настоящей ценностью. Мы не видели его по телевизору, мы выхватывали обрывки новостей».

Жан-Поль Бельмондо на матче Лиги 1 «ПСЖ» – «Лорьян» 1 ноября 2013 года Фото: Getty Images

Тесно связан Бельмондо и с «Формулой-1» – благодаря сыну Полю, который стал автогонщиком. Поль Бельмондо выступал в самом престижном гоночном чемпионате мира два сезона: в 1992 году он представлял команду «Марч», а в сезоне-1994 – «Пасифик». Также сын легендарного актера 12 раз участвовал в гонках «24 часа Ле-Мана» и 5 раз – в ралли Дакар. Жан-Поль нередко присутствовал на трибунах и наблюдал за спортивными успехами сына.

Жан-Поль Бельмондо и его сын Поль на гонке 24 часа Ле-Мана, 18 июня 1995 года Фото: Getty Images

В 2001 году Жан-Поль перенес инсульт, после которого потерял возможность самостоятельно передвигаться. Он вернулся на экраны в 2009 году в своем последнем фильме «Человек и его собака».

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