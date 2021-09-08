Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ» в связи с назначением на новую должность. Она стала заместителем генерального директора «Газпром-медиа».
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«Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. Предложение Александра Александровича [Жарова] – не меньший вызов, чем запуск телеканала «Матч ТВ» шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены», – приводит слова Канделаки сайт «Газпром-медиа».
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  • Пост генерального продюсера «Матч ТВ» займет Александр Тащин, Который работал главным редактором телеканала.
  • Канделаки была генеральным продюсером «Матч ТВ» с момента основания канала в 2015 году.
Умер актер фильмов «Профессионал» и «На последнем дыхании» Жан-Поль Бельмондо. Он был чемпионом Парижа по боксу
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