Осторожно! Это ироничный текст об азартных играх и спортивных состязаниях. Не стоит воспринимать его всерьез и тем более пробовать предложенные версии игр. Это все шутка. ЭТО ШУТКА!

«Игра в кальмара» – не просто странное корейское шоу с эффектными убийствами персонажей. Шоураннер проекта Хван Донхёк выступил в роли хирурга и ткнул в жирнейшие гнойники капиталистического общества. Скальпель автора оказался настолько острым, а его попадание настолько болезненным, что сериал зашел во всем мире – за 10 дней шоу взлетело на первые места топа Netflix в 90 странах.

Хван Донхёк устроил кровавое месиво на детской площадке неспроста. Автор указал, что мы впитывает порочные правила этого мира с пеленок. Каждая из шести детских игр в сериале – сатира на реальную жизнь. Например, стартовая игра «Красный свет, зеленый свет» – метафора погони людей за счастьем: все мы мчимся за лучшей долей, но большинство отсекается на старте и остается гнить в родной песочнице.

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Перетягивание каната изображает соперничество на рынке: побеждает не тот, кто сильнее, а кто умнее распоряжается ресурсами для уничтожения конкурента. Сатира свистит в каждой линии, как октябрьский сквозняк. Вот образованный яппи берет под крыло нищего мигранта и обещает дружбу лишь для того, чтобы в итоге оставить бедолагу без гроша. А вот добрый раздолбай заботится о старике, чтобы в итоге воспользоваться его слабоумием и нажиться. Половина арендодателей бабушкиных квартир в Москве на этом моменте буквально посмотрелась в зеркало.

Мы подумали, какие детские забавы в России могут превратиться в игру на выживание и какие проблемы общества найдут в них отражение.

Вступительная игра – фишки

Главного героя «Игры в кальмара» заманили на скотобойню с помощью простейшей игры в конвертики – «Ттакджи». Прямой аналог этой игры из детства – фишки.

Участники делали ставку из фишек в зависимости от их ценности, которая определялась по очкам на обратной стороне фишки или особому покрытию – голографическому, золотому, с блестками. Затем каждый из участников бросал по одной фишке – чья переворачивалась, тот и начинал игру.

Фишки Фото: Eurosport

Первый бьющий брал всю стопку поставленных на кон фишек и под прямым углом кидал на ровную поверхность. Перевернувшиеся фишки он забирал себе и передавал ход следующему игроку.

Какие пороки символизирует игра: жадность и обман. Ради победы фишки гнули, бросали под углом, с пальчиком, подкруткой и просветами – то есть жульничали и обманывали соперников. Игра с битой тоже приводила к мошенничеству: при должной сноровке можно было швырнуть ее сбоку или снизу стопки, перевернув половину фишек. Все это не только приводило к ссорам и дракам, но и с детства учило играть грязно, не по правилам.

Первая игра – «Море волнуется раз»

В «Игре в кальмара» стартовым испытанием становится «Красный свет, зеленый свет». Толпе игроков нужно добежать до финиша, но двигаться они могут, только когда гигантская кукла отворачивает голову и произносит считалочку. Когда кукла поворачивается обратно, шевелиться нельзя – иначе пуля в лобешник.

В России такой игрой могла стать кровавая версия забавы «Море волнуется раз». На большом экране участникам показывают фигуру, в которой они должны замереть. Нужно успеть, пока гигантская кукла в виде страшной дворовой бабки произносит фразу «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура замри».

Тех, кто не успел или пошевелился, – в расход. В каждом раунде фигура усложняется, а проходят те, кто покажет все фигуры.

Море волнуется раз Фото: Eurosport

Какой порок бичуем: лицемерие. Сколько студентов учится на профессии, на которые заставили поступить родители? Сколько людей страдает, пытаясь уместиться в клише: «настоящий мужик/женщина должны быть такими-то». Сколько граждан боится выразить свое мнение и попасть за это в тюрьму? Таких «сколько» наберется тысячи. Быть собой, а не теми фигурами, которыми нас хочет видеть общество, – уже подвиг. Но мы только и делаем, что играем в «Море волнуется раз».

Вторая игра – «Горячие стулья»

В сериале выжившие участники играли в «Сладкие соты»: на блине из жженого сахара выдавливалась фигура, которую нужно было на время выдолбить иголочкой и не сломать блин. Иначе – пуля, гроб, крематорий.

В России нет аналога этой игре, но есть куча других соревновательных забав. Например, хит любого школьного чаепития – «Горячие стулья». Правила просты: в круг ставятся стулья, вокруг которых бегают участники, которых больше, чем стульев. По команде ведущего игроки садятся на стулья. Те, кому не хватило места – выбывают. А в кровавой версии игры, получают пулю. Три бодрых раунда, и денег в куше прибавится. Как и работы утилизаторам.

Горячие стулья Фото: Eurosport

Какие пороки бичуем: эгоизм. Игра учит нас довольно грязной истине: кто успел, тот и съел. Ни о какой справедливости и честной конкуренции речи не идет, как и во время приватизации 90-х – этакой смертельной версии «Горячих стульев» для тех граждан России, кто вырос в эти славные года.

Третья игра – вышибалы

Герои «Игры в кальмара» делились на команды и перетягивали канат. В России эта забава тоже популярна, но повторяться незачем: для локализации сериала заменим ее на хит уроков физкультуры с первого по третий класс – вышибалы, но насмерть.

Сначала участники делятся на команды, а затем те тянут жребий: кто кидает мячи, а кто уворачивается в центре. Дальше все традиционно: игроки, в которых попали, выбывают (пока что на время). Последний игрок должен увернуться от такого количества бросков, сколько ему лет. В таком случае его команда побеждает. Проигравших уводят куда-то парни в красных костюмах, масках с кружочками и автоматами через плечо. Больше про эту команду ничего не слышно.

Вышибалы Фото: Eurosport

Какой порок бичуем: буллинг. Нападения толпой на одного мы видим каждый день. Трое южан в московском метро избивают парня. Моралофаги, перебивая друг друга, орут на несчастных провинциалов в хейт-ток-шоу на федеральных каналах. Адепты «Мужского государства» травят беззащитных матерей-одиночек. Напасть толпой на одного просто, но в «Игре в кальмара» по-русски шанс на победу должен быть и у жертвы.

Четвертая игра – ножички

Персонажи корейского шоу получали по мешочку с десятком шариков. Распорядитель предлагал им разбиться на пары и сыграть в любую игру на эти шарики. Проигравший в каждой паре на прощание видел перед лицом дуло пистолета.

В русской версии сериала сработали бы ножички. Участники также разбиваются по двое. У каждой пары есть своя игровая площадка – круглое поле, разделенное пополам. Игроки занимают свои половины и кидают ножичек так, чтобы откусить территорию соперника. В каждой паре побеждает тот, кто отберет все игровое поле соперника.

Ножички Фото: Eurosport

Какой порок бичуем: рвачество. Наверняка среди участников нашлись бы люди, у которых с таким же ножичком у горла отжимали бизнес, либо просто воровали идеи и уводили клиентов. Правда, на каждого пострадавшего нашелся бы и успешный бизнесмен с кровавым следом в 90-х.

Пятая игра – классики

В предпоследней забаве «Игры в кальмара» участники наобум выбирали номера, а затем в этом же порядке на время пытались преодолеть мост, сделанный из плит стекла – прочного каленого, который выдерживает вес человека, и обычного ломкого. Проблема в том, что игроки не знали, где какая плита.

В русской локализации сериала пригодились бы старые добрые «Классики»: поле с десятком клеток, битка, прыжки на одной ноге и мины. В случае неверного прыжка участник не смог бы начать сначала (из-за скоропостижной смерти).

Классики Фото: Eurosport

Какой порок бичуем: приспособленчество. Прыгать на одной ноге перед большим братом – не то что не зазорно, а даже приветствуется и является главным социальным лифтом. Правда, любой прыжок не в ту сторону может стоить работы или даже жизни.

Шестая игра – городки

Финальной разборкой корейской дорамы была сама «Игра в кальмара», в которой нападающий прорывался в дом, а защитник пытался выбить его за пределы игровой площадки.

Вариант для финального эпизода русской версии очевиден – естественно, это городки насмерть.

Суть игры – бросками биты выбить из города определенное количество фигур, составленных из пяти городков. Главная задача – затратить на выбивание 15 фигур как можно меньше бросков. Кто по итогам трех туров потратил меньше попыток, тот победил, выжил и забрал денежный куш.

Городки Фото: Eurosport

Что бичуем: ломать – не строить. Пока в российских городках царит запустение и разруха, состояние российских миллиардеров увеличилось до Пока в российских городках царит запустение и разруха, состояние российских миллиардеров увеличилось до 35% от ВВП страны . Например, самый богатый человек в России – владелец компании «Норильский никель» Владимир Потанин ( 32 млрд долларов ). Но город Норильск умирает из-за уничтоженной экологии. Вот и победитель «Игры в кальмара» по-русски получит космический денежный куш, разломав городки как можно быстрее. Есть в этом что-то метафоричное, правда?

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