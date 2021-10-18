В Испании впервые в истории провели чемпионат мира по игре с воздушным шариком Balloon World Cup. Турнир с участием представителей из 32 стран провели на площадке, размером 8 на 8 метров. Посреди нее участникам мешали машины, диваны и другие объекты.

Единственное правило в игре – удержать шарик в воздухе как можно дольше и не мешать другим игрокам. Участнику давали очко, если сопернику не удавалось отбить шарик, который касался пола, пишет BBC . Первым чемпионом мира стал перуанец Франциско де ла Крус.

Турнир организовали защитник «Барселоны» Жерар Пике и киберспортивный комментатор и блогер Ибай Льянос. Они вдохновились роликами в TikTok, которые делали братья Диего и Антонио Арредондо – они тоже приняли участие в чемпионате.

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«Мы практиковали эту игру в детстве, а на карантине захотели попробовать сыграть в нее снова. Даже спорили друг с другом и снимали видео в слоу-мо, чтобы увидеть, коснулся ли шарик пола. А потом решили разместить видео в TikTok. Проснулись – ролик уже набрал миллион лайков. Потом просто решили снимать подобные видео дальше, пока на нас не обратили внимание Ибай и Жерар», – отметил один из братьев Арредондо.

В 2018 году Пике прошел интенсивный курс в бизнес-школе Гарварда. Учеба стоила 10 тысяч долларов.

У Пике есть доля в компании, производящей полуфабрикаты из мяса, а также он вложился в акции производителя очков Kypers.

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