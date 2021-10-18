В Испании впервые в истории провели чемпионат мира по игре с воздушным шариком Balloon World Cup. Турнир с участием представителей из 32 стран провели на площадке, размером 8 на 8 метров. Посреди нее участникам мешали машины, диваны и другие объекты.
Единственное правило в игре – удержать шарик в воздухе как можно дольше и не мешать другим игрокам. Участнику давали очко, если сопернику не удавалось отбить шарик, который касался пола, пишет BBC. Первым чемпионом мира стал перуанец Франциско де ла Крус.
Турнир организовали защитник «Барселоны» Жерар Пике и киберспортивный комментатор и блогер Ибай Льянос. Они вдохновились роликами в TikTok, которые делали братья Диего и Антонио Арредондо – они тоже приняли участие в чемпионате.
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«Мы практиковали эту игру в детстве, а на карантине захотели попробовать сыграть в нее снова. Даже спорили друг с другом и снимали видео в слоу-мо, чтобы увидеть, коснулся ли шарик пола. А потом решили разместить видео в TikTok. Проснулись – ролик уже набрал миллион лайков. Потом просто решили снимать подобные видео дальше, пока на нас не обратили внимание Ибай и Жерар», – отметил один из братьев Арредондо.
- В 2018 году Пике прошел интенсивный курс в бизнес-школе Гарварда. Учеба стоила 10 тысяч долларов.
- У Пике есть доля в компании, производящей полуфабрикаты из мяса, а также он вложился в акции производителя очков Kypers.
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