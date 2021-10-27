ВАДА разместило отчет о нарушениях со стороны Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ). В 2019 году началось расследование, названное «Операция Геркулес», которое установило, что украинская организация с 2012 года могла заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб.

«Имеются убедительные и подтвержденные сведения о том, что НАДЦУ связывался со спортсменами или их тренерами, чтобы уведомить о предстоящем тестировании на следующий день. Собранные данные говорят о том, что эта практика могла использоваться перед важными международными соревнованиями. Зафиксированы случаи, при которых вся национальная команда по отдельно взятому виду спорта присутствовала в НАДЦУ для тестирования», – говорится в заявлении главы департамента расследований WADA Гюнтера Янгера.

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В 2021 году НАДЦУ сознательно сообщил минимум о шести пробах, взятых в соревновательный период, как о тестах, которые были сданы во внесоревновательный период в нарушение различных статей всемирного антидопингового кодекса.

Анализ на допинг проводится в лабораториях с учетом периода забора пробы. В связи с этим положительный допинг-тест может быть ошибочно классифицирован как отрицательный, так как некоторые вещества запрещены только на соревнованиях.

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