Победителями в командном зачете стали спортсмены из России, собравшие восемь золотых медалей. Второе место заняли представители принимающей страны, взявшие одиннадцать наград, а третья позиция на общекомандном подиуме досталась атлетам из Беларуси, в чьем активе набралось восемь медалей.

Если рассматривать результаты в деталях, то среди девушек наиболее успешными стали представительницы Беларуси. В их активе пять медалей, из которых три – наивысшего качества. На второй строчке в данном рейтинге были спортсменки из Казахстана, добывшие суммарно три медали (одна золотая). Замыкали тройку лучших гостьи из Украины, завоевавшие три награды, одна из которых за первое место. Лучшими в своих весовых категориях были Анфиса Капаева и Татьяна Мацко (50 и 59 кг соответственно) из РБ, казашка Гульдана Альмуханбетова (54 кг), Юлия Гребеножко (65 кг) из Украины и Алиса Шлезингер из Израиля (72 кг).

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У мужчин в спортивном самбо сильнейшими стали россияне, ведомые непобедимым Артемом Осипенко (+98 кг). Также наивысшими достижениями отметились Никита Клецков (71 кг) и Уали Куржев (79 кг). Две золотых медали у узбекских спортсменов – Ихтиера Эшмуродова (88 кг) и Нодирджона Михалькова (98 кг).

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В боевом самбо первая командная строчка также досталась россиянам. Венценосными на этот раз оказались Расул Магомедов (98 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (64 кг), Руслан Гасанханов (71 кг) и Магомед Магомедов (88 кг). В других весовых категориях этой дисциплины лучшими становились Владислав Руднев из Украины (79 кг), Баходир Бакиев из Узбекистана (58 кг) и Максвелл Джанту из Камеруна (+98 кг).

Среди представителей РФ серебряные медали добыли Саян Хертек (58 кг), Сергей Рябов (88 кг), Антон Коновалов (98 кг), Светлана Уварова (59 кг), Александр Нестеров (58 кг, бс), Денис Гольцов (+98 кг, бс). Бронзу домой увезли Александр Куликовских (64 кг), Мария Молчанова (50 кг), Алия Биккужина (54 кг) и Анастасия Хомячкова (до 72 кг). В целом в активе российского представительства оказалось восемнадцать медалей разного качества.

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