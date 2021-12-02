Тексты в новом альбоме Оксимирона набиты редкоупотребляемыми дефинициями. Одна из таких – дрейдл, так называется завершающая песня релиза «Красота и уродство».

Крутись, мой дрейдл! Нет, я не ходил в иешиву, жил у Христа за пазухой, у Моше за шиворотом.

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Что такое дрейдл?

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Дрейдл – это волчок с четырьмя гранями, такой продается почти на любом рынке в Израиле в канун Хануки. Слово «дрейдл» так и переводится с иврита на русский – «волчок». На каждой грани – по одной букве ивритского алфавита. Это буквы слов в предложении «Шам hая Нес Гадоль», что переводится как «Чудо большое было здесь».

Как в него играют?

Для этого участникам нужно найти коробок спичек и поделить его содержимое поровну между присутствующими. Например, в стандартном коробке 52 спички – четыре участника возьмут по 13 штук, а перед первым кругом отдадут по две спички в банк. Игроки по очереди будут крутить волчок – в зависимости от выпавшей на дрейдле буквы они либо забирают все содержимое банка, либо отдают еще спички, либо берут половину банка, либо пропускают ход.

Дрейдл Фото: Getty Images

Если игроку выпадает «Ш» (буква «шин» на иврите), игроку придется отдать спичку в банк, так как во время игры «Ш» расшифровывается как «штелн» (ставить) или «шлехт» (плохо). Когда участник видит на грани «h» (буква hей), он забирает половину банка: «h» – это еще и halb, что переводится как половина. Выпала буква «Н» (нун) – игрок пропускает ход, так как в игре «Н» расшифровывается как ништ, то есть ничего. В противоположность этому ходу есть «Г» (гимел), или сокращение от ганц – все. Если волчок повернулся этой гранью, игрок забирает весь банк.

Если банк опустел, игроки снова скидываются по две спички. Игра заканчивается, когда один из участников остался без спичек. Остальные игроки подсчитывают нажитое – победил тот, у кого больше всех.

Причем тут Ханука?

Согласно легенде, в давние времена злой правитель Антиох запретил евреям учить Тору. Никто не хотел повиноваться, хотя он обещал казнить непокорных. Волчок стал прикрытием: когда учитель читал с детьми Тору, на столе лежал дрейдл. Если солдаты Антиоха врывались, чтобы проверить, следуют ли указанию руководителя, дети сразу начинали играть.

Почему Оксимирон поет об этой игрушке?

Рэпер родился в еврейской семье, о чем неоднократно упоминал в треках, в том числе и в «Дрейдле». Дебютный альбом Мирона Федорова называется «Вечный жид».

Оксимирон Фото: Getty Images

Где еще упоминали о дрейдле?

В музыкальном эпизоде сериала South Park, который вышел 1 декабря 1999 года. Одна из песен – Dreidel Dreidel Dreidel. Ханукальную песенку исполнили персонажи Кайл, Айк, Шейла и Джеральд Брофловски вместе со Стэном Маршем и Эриком Картманом.

Одной из спортивных отсылок Окси в новом альбоме стал шахматист Бобби Фишер. Неужели у них такие похожие судьбы ? Рэпер сравнил затворнический образ жизни американца со своим.

Оксимирон – один из участников нашумевшего конфликта рэперов, который начался с лещей, а завершился боем в ринге и клипом-камбэком. Как это было

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