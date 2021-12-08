Стали известны зарплаты лучших норвежских спортсменов. Оклады атлетов из Норвегии обнародовал сайт DN.no.

Лыжница Тереза ​​Йохауг заработала 565 тысяч евро, ее налогооблагаемое состояние равняется 5,36 млн евро. Марит Бьорген обогатилась на 267 тысяч, а ее капитал составляет 3,4 млн. Петтер Нортуг заработал 109 тысяч, его состояние – 1,3 млн. Годовой доход Йоханнеса Клебо – 337 тысяч евро, состояние Клебо – 892 тысячи.

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Биатлонистка Тирил Экхофф обогатилась на 426 тысяч при состоянии 991 тысяча евро. Йоханнес Бё заработал 1,3 млн евро, его состояние – 694 тысячи.

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Активы футболиста «Боруссии» Эрлинга Холанна – 7,6 миллионов евро. Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен имеет состояние в 5 млн, а у бывшего коуча «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера есть 11,3 млн евро активов – в прошлом году он заработал 367 тысяч. Шахматист Магнус Карлсен заработал 3 млн евро, его активы оцениваются в состояние в 4,7 млн. Теннисист Каспер Рууд с доходом 287 тысяч имеет состояние 376 тысяч евро.

Стоит, отметить, данные налоговых отчетов не дают полное представление о заработках спортсменов, проживающих в других странах, поэтому информация о доходах футболистов, Карлсена и теннисистов не точна.

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