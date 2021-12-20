Близятся новогодние праздники и, по традиции, будет много выходных дней. Что интересного произойдет в мире спорта, на что стоит обратить внимание и за чем последить, чтобы не заскучать на каникулах? Eurosport.ru выбрал для вас самое интересное.
Хоккей: молодежный чемпионат мира
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МЧМ по хоккею пройдет с 26 декабря по 6 января в Канаде. Сборная России стартует на турнире матчем со Швецией (27.12). Кроме этого, на групповом этапе российские хоккеисты также встретятся с командами Швейцарии (28.12), Словакии (30.12) и США (1.01). В другой группе четверку лучших определят сборные Канады, Финляндии, Германии, Чехии и Австрии. 2 и 3 января состоятся четвертьфиналы, 4 и 5 января – полуфиналы, а завершится МЧМ 6 января играми за золотые и бронзовые медали.
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Лыжи: «Тур де Ски»
Многодневка стартует 28 декабря в швейцарском Лейнцерхайде, продолжится в немецком Оберстдорфе и окончится 4 января традиционным восхождением на «Альпе ди Чермис» в итальянском Валь-ди-Фьемме. В программу включены гонки: спринт свободным стилем (28.12), гонки с раздельного старта на 10/15 км классикой (29.12), масс-старты на 10/15 км свободным стилем (31.12), спринт классическим стилем (1.01), масс-старты на 10/15 км классикой (3.01), масс-старт в гору на 9 км коньком (4.01).
Теннис: ATP Cup
Турнир состоится в Австралии с 1 по 9 января. В нем примут участие 16 сборных, поделенных на четыре группы. Россия попала в квартет В вместе с командами Австрии, Австралии и Италии. За Россию на групповом этапе сыграет Даниил Медведев. У него запланированы матчи с австрийцем Деннисом Новаком (2.01), австралийцем Алексом де Минауром (4.01) и итальянцем Маттео Берреттини (6.01).
Прыжки с трамплина: «Турне четырех трамплинов»
С 28 декабря по 6 января состоится «Турне четырех трамплинов». 1-й этап пройдет в немецкком Оберсдорфе на трамплине HS137 (28-29.12), 2-й этап – в немецком Гармиш-Партенкирхене, HS142 (31.12-1.01), 3-й этап – в австрийском Инсбруке, HS130 (2-3.01), 4-й этап – в австрийском Бишофсхофене, HS140 (5-6.01). В первые дни ивентов запланированы квалификации, во вторые – основные соревнования.
Биатлон: пятый этап Кубка мира
Кристина Резцова, Россия
Фото: Getty Images
Биатлонисты, в отличие от других спортсменов-зимников, смогут спокойно отметить новогодние праздники: пятый этап Кубка мира в немецком Оберхофе пройдет с 6 по 9 января. Начнется ивент спринтерскими гонками (6.01 – женщины, 7.01 – мужчины), затем запланированы смешанная эстафета и сингл-микст (8.01), а закончится этап гонками преследования (9.01).
Горные лыжи: этапы Кубка мира
Горнолыжники с 28 по 30 декабря стартуют в итальянском Бормио. Там запланированы: скоростной спуск (28.12), супергигант (29.12), а закончится ивент перенесенным из Лейк-Луиса супергигантом (30.12).
В январе спортсменов примет хорватский Загреб, где пройдет слалом (6.01), и швейцарский Адельбоден: с гигантским слаломом (8.01) и слаломом (9.01).
Футбол: матчи европейских чемпионатов
АПЛ: состоятся игры 20-го тура (28-30.12) и 21-го тура (1-3.01).
Лига 1: пройдут встречи 20-го тура (7-9.01).
Ла Лига: запланированы матчи 19-го тура (31.12 – 3.01) и 20-го тура (8-9.01)
Серия А: состоятся игры 20-го тура (6.01) и 21-го тура (9.01).
Бундеслига: пройдут матчи 18-го тура (7-9.01).
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