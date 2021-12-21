Американские игроки в квиддич поменяют название вида спорта из-за обвинений Джоан Роулинг – автора «Гарри Поттера» – в трансфобии. Квиддичное руководство США опубликовало заявление о ребрендинге.

«Квиддичные лиги надеются, что смена названия поможет им дистанцироваться от работ Дж. К. Роулинг – автора серии книг о Гарри Поттера, которая в последние годы все чаще подвергается критике из-за трансфобной позиции. Наш вид спорта заработал репутацию одного из самых прогрессивных в мире с точки зрения гендерного равенства и инклюзивности.

Ad

Отчасти – благодаря правилу максимального гендерного равенства, которое предусматривает, что в команде не может быть более четырех игроков одного пола на поле за один раз», – говорится в заявлении.

Все виды спорта Спорт на праздниках. Расписание соревнований – от футбола до лыж ДЕНЬ НАЗАД

Лига предложила выбрать квиддичу новое название: среди вариантов – квадбол, квадрабол, квидстрайк, квидбол и квикер.

Споры вокруг писательницы длятся с 2020 года – Роулинг раскритиковала одну из статей, где женщины были названы «людьми с менструацией». Ее позицию не поддержали главные звезды фильмов о Гарри Поттере – Дэниэл Рэдкифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

Все виды спорта Доходы топ-атлетов Норвегии: Холанн в 8 раз богаче Клебо 08/12/2021 В 20:11