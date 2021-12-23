Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что женский спорт перестанет существовать, если к соревнованиям начнут допускать сменивших пол мужчин.
Путин сравнил новую этику с распространением пандемии и отметил, что во всем должен быть здравый смысл. Президент добавил, что он придерживается традиционного подхода, когда «женщина – это женщина, мужчина – это мужчина, мама – это мама, а отец – это отец».
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Источник: «Газета.ру».
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