Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что женский спорт перестанет существовать, если к соревнованиям начнут допускать сменивших пол мужчин.

Путин сравнил новую этику с распространением пандемии и отметил, что во всем должен быть здравый смысл. Президент добавил, что он придерживается традиционного подхода, когда «женщина – это женщина, мужчина – это мужчина, мама – это мама, а отец – это отец».

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