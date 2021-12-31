2021 год внезапно принял у 2020-го все крупные спортивные мероприятия: из-за ковида перенесли летние Олимпийские игры в Токио, футбольный Евро-2020 и не только. Поэтому к 31 декабря у редакции Eurosport.ru набралось множество воспоминаний. Провожаем уходящий год рассказами о том, что запомнилось и порадовало в спорте больше всего.

Валерия Кукалева

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(глава нефутбольного раздела)

Все виды спорта Бабочки, собаки, овцы, жуки. Кто мешал спортсменам в 2021-м 24/12/2021 В 18:16

Золото гимнастов в командном многоборье на Олимпиаде

Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный Фото: Getty Images

С течением времени спорт вызывает у меня все меньше именно ярких незабываемых эмоций. С точки зрения журналиста его интереснее анализировать, выискивать замысловатые сюжеты, а боление, казалось бы, осталось где-то позади в восторженном возрасте.

Все изменили командные соревнования гимнастов на Олимпиаде. Ожидание оценок Нагорного за вольные упражнения вместе с остальными ребятами, эта вовлеченность – стопроцентно эмоция года, которая наверняка войдет в мою тройку спортивных впечатлений за всю жизнь. Меня крайне тяжело довести до слез, но это был именно тот случай. А когда успех Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина повторила женская четверка, когда золото фактически отдали Америке с Байлз – это был космос.

Евгений Коростелев

(старший редактор)

Победа Даниила Медведева на US Open

Матчбол Медведева, принесший ему победу на US Open

Неужели кто-то на полном серьезе считает, что в 2021-м произошло событие круче и ярче, чем победа Даниила Медведева на US Open? Успех российского теннисиста на одном из престижнейших турниров планеты, как падение метеорита на Землю, которое увидел своими глазами – вроде неожиданность, но в то же время вероятность, что это случится, была. Все-таки не зря Даниил – вторая ракетка мира и к тому моменту дважды играл в финалах «Шлемов».

Медведев осчастливил не только своих фанатов и поклонников тенниса из России, но еще хейтеров Новака Джоковича (сорвал сербу возможность собрать календарный «Большой шлем») – победа российского теннисиста принесла ему мировую известность и получилась по-настоящему исторической.

Медведев по ходу турнира проиграл всего один сет и принес стране первый за 16 лет трофей на мэйджоре, но важны даже не эти факты, а тот импульс, к которому привело это достижение – о теннисе наконец заговорили громко и снова полюбили, как когда-то во времена Сафина и при расцвете Шараповой. И все благодаря Даниилу!

Мария Калинина

(редактор ленты новостей)

Победа Александра Терентьева на этапе Кубка мира в Руке

Терентьев уделал Клебо на финише и украл у норвежца золото

Как болельщик я, видимо, человек свежего впечатления. А еще – как человек-зимник с детства – очень ждала новый сезон, ведь межсезонье долгое, восемь месяцев. Потому самым запомнившимся событием 2021-го назову, пожалуй, победу лыжника Александра Терентьева на первом этапе Кубка мира в Руке. О, это было эпично! Наблюдение за тем, как молодой спортсмен, который пока не достиг высот на Кубке мира, как стоячего обходит в горку признанного лидера Йоханнеса Клебо в спринте, заставило вскочить на ноги у экрана и сжать кулаки. И как бонус – слова главы ФЛГР Елены Вяльбе о том, что Александр отобрался на Олимпиаду сразу после финиша. Вот так просто.

Евгений Нарижный

(редактор ленты новостей)

Победы российских бойцов на UFC 267

Петр Ян Фото: Getty Images

2021-й забрал Хабиба как действующего бойца, но большой турнир в Дубае с участием десяти российских файтеров вышел таким, что ни у кого и мысли не возникло грустить по Орлу. Вряд ли российский зритель получил более приятный на эмоции ивент в уходящем году: лишь в одном поединке с участием россиянина победителем оказался иностранец.

Выиграли все, на кого рассчитывают болельщики из России. Анкалаев, Чимаев, Волков, Махачев, Ян – и это только в основном карде! Антураж всему турниру создали Хасбик и Абдурозик – UFC 267 останется в сердечках даже тех, кто не следит за ММА.

Дмитрий Панферов

(автор)

Сезон «Формулы-1»-2021

Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен Фото: Getty Images

Сезон «Формулы-1» – сериал. С мощным стартом и борьбой в первой же гонке до чумовой развязки на последнем круге последней гонки сезона. Сериал со множеством сюжетных линий и битвами не только на трассе, но и в публичном поле. Сражение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона однозначно стало историческим, поэтому назвать что-то другое лучшим моментом 2021-го, несмотря на Евро, трансферы Месси и Роналду, победу Медведева на «Шлеме», Олимпиаду, просто нельзя.

Спорт должен дарить эмоции, про которые будешь вспоминать неделями, а лучше годами, и финиш великого сезона мне их подарил. Да, я болел за Льюиса и смотрел последний круг с руками на голове и криками «Нет!», «Нет!», «Нет, так не бывает!», но это однозначно останется главным спортивным воспоминанием-2021.

София Колодкина

(автор)

Серебро волейболистов на Олимпиаде

Дмитрий Волков, сборная России по волейболу Фото: Getty Images

Лондонское чудо 2012-го едва не повторилась в Токио – русские волейболисты остались с серебром. Но в памяти искрят не финальные хайлайты, а две битвы с Бразилией: сначала в группе, а потом в полуфинале. Именно в матче за выход в финал, как и в историческом Лондоне, парни Туомаса Саммелвуо летели 0-1 и 13:20. Но какая-то тайная сила просыпается в сборной России: когда шансов на возвращение практически нет, они все же нащупывают слепые зоны соперника. Та битва в Японии полностью переписала историю отношений двух волейбольных стран – Россия на классе растерзала соперника. А это удар по самолюбию легендарных олимпийцев Рио.

Артем Белинин

(автор)

Сборная Валерия Карпина

Зелимхан Бакаев и Валерий Карпин Фото: Getty Images

Станислав Черчесов в этом году всех окончательно разозлил: в 2021-м ненависть вышла на животный уровень. «Сборная стасиков», критика любых решений, антиподдержка на Евро – любому нейтральному болельщику национальной команды (мне в том числе) было больно на это смотреть – сборная России не должна так страдать и терпеть такое отношение.

В РФС тоже так решили и назначили лучшую кандидатуру, чтобы снять давление – Валерия Карпина. И это сработало. ВГК делает все наоборот – не зовет ненавистного Артема Дзюбу, умещает на поле Александра Головина и Алексея Миранчука, дотошно объясняет каждое решение и берет вину на себя. В общем, полный антиЧерчесов – бренд «Наши парни» задышал, а сборная перестала тонуть в хейте. Только от этого у меня радуется душа.

Можно порадоваться, что сборная Карпина, даже вылетая в стыки, получает сожаление, а не унижение. За это 2021 году спасибо.

Денис Ельфин

(автор)

Проект Суперлиги

Флорентино Перес Фото: Getty Images

Как же весело было весной! 12 команд во главе с Флорентино Пересом решили навсегда вырваться из коррумпированных лап УЕФА и ФИФА и создали Суперлигу. Новый формат обещал клубам поднять денег, а зрителям – больше топового футбика. Не успели клубы объявить об объединении, как в УЕФА пригрозили жесткими санкциями. Команды испугались и с очередностью в несколько часов вышли из дела. Проект прожил всего четыре дня и был похоронен 21 апреля. Дольше прохайпил только «Клабхаус».

История Суперлиги показала – в футболе есть своя мафия, двигаться против которой опасно – но можно. И все моралисты, которые затирали про «смерть европейского футбола от Суперлиги», с удовольствием бы сгоняли на «Ман Сити» – «Барселона» и посмотрели на того, кто же все-таки «чег фаевы».

Богдан Рогозин

(видеоредактор)

Победа Team Spirit на The International

Team Spirit на The International 10 Фото: Instagram

В год 10-летия The International, крупнейшего киберспортивного турнира по Dota 2, ребята из обновленной российской команды Team Spirit забрали золото в дебютном мэйджоре – победили в финале китайцев из PSG.LGD (3:2) и выиграли 18,2 миллиона долларов. Эмоции от победы были приятным сюрпризом в середине осени, да и мемы еще неделю грели душу.

Но что удивило еще больше, так это реакция консервативных элит. Если человек перешел от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству, то некоторые депутаты по-прежнему мыслят первобытно и яростно утверждают, что дети в доте выпускают друг другу кишки. Хотя такой механики там нет! Хотя Светлана Жукова и обвинила киберспорт в губительстве будущих олимпийских чемпионов, президент России поздравил ребят из Team Spirit личной телеграммой. Благодаря этой победе на масштабном уровне России с большим пониманием и серьезностью стали обращаться к игровой индустрии.

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАПОМНИЛОСЬ ВАМ? Золото гимнастов US Open Медведева Победа Терентьева Огненный UFC 267 Сезон «Формулы-1» Выступление волейболистов на ОИ Преображение футболистов с тренером Карпиным Проект Суперлиги Успех Team Spirit на The International

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