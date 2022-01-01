Выцепить крупного спортсмена и добиться от него сносной актерской игры – все еще тяжелейшая задача для российских шоураннеров. Поэтому чаще звезды спорта появляются на съемочной площадке, чтобы сказать пару слов и раствориться в сюжете. Но это не отменяет факта, что в XXI веке в сериалах снимаются даже те, кто всю свою жизнь пинал мяч, делал данки или катался на коньках.

Андрей Канчельскис позорился в «Счастливы вместе»

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Создатели «Счастливы вместе» приглашали футболистов на съемки еще до того, как это стало мейнстримом. Дело, вероятно, в главном герое сериала: Гена Букин не только продавал обувь в екатеринбургском бутике, но и оформлял хет-трик в финале турнира «Кожаный мяч». Персонаж с подобным бэкграундом просто не мог не встретиться с футболистами сборной России.

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В сомнительном ситкоме снимались Вадим Евсеев, Руслан Нигматуллин, Дмитрий Лоськов, Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин. Но сложнее всех пришлось Андрею Канчельскису. Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» неумело рекламировал японский «Якудза-банк», пока Света Букина глумилась над его фамилией. «Андрей Качелькин? Или как, Андрей Канчелькикус?» – вопрошала блондинка.

В 2012-м, через четыре года после съемок, Канчельскис признался: «Для кинематографа все же не гожусь». Сын Андрея посмотрел тот эпизод «Счастливы вместе» и попросил отца завязать с актерскими экспериментами.

Кержаков, Широков и Савин были в «Большой игре»

Летом 2018-го, после окончания чемпионата мира по футболу, СТС выпустил спортивный ситком «Большая игра». Главный герой, военный повар Дмитрий Попов, стал тренером сборной России, а для создания достоверного антуража к съемкам привлекли журналистов, комментаторов и футболистов.

Роман Широков и Евгений Савин играли самих себя: оказались в студии местного телеканала «Игра ТВ» и отметились парой общих фраз. Александру Кержакову повезло чуть больше: он появился в середине сезона, встретил главного героя в фартуке и толкнул философскую речь о тренерстве. «Тренер же – это не просто так, взял и тренер», – отмечал экс-форвард «Зенита». Гендиректор СТС Вячеслав Муругов признавался: затащить Кержа в сериал ему помогла Тина Канделаки. Она продюсировала «Большую игру».

Андрея Кириленко соблазняла героиня «Беспринципных»

После съемок в «Беспринципных» Кириленко определил главное отличие спорта от кино. Там нет дублей. Баскетболист сокрушался: «В сериал попало секунд 30, а снимали их порядка трех-четырех часов». Поучаствовать в проекте Андрея пригласил старый товарищ, режиссер Роман Прыгунов. Звезда «Юты Джаз» обитал на Патриарших прудах, поэтому органично вписался в юмористический альманах, посвященный элитному району Москвы.

В середине первого сезона одна из героинь, фотограф Юля в исполнении Аглаи Тарасовой, узнала, что в доме напротив живет известный баскетболист, и попыталась соблазнить его. Ничего не вышло, информация оказалась ложной, а Кириленко появился в конце новеллы и отверг поклонницу. На комплименты, впрочем, все равно нарвался: за несколько минут до этого АК-47 назвали лучшим российским баскетболистом.

Игорь Акинфеев был рэпером в «Евгениче»

«Пятница!» подвергла Игоря жесточайшей трансформации: за пару минут в сериале «Евгенич» кипер ЦСКА несколько раз сменил имидж. Акинфеев читал рэп, надевал шапку растамана и записывал автобиографичный блатняк в дуэте с Сергеем Жуковым. «Мой номер 35, а за спиной веревка в клеточку», – пел вратарь.

Без второсортных каламбуров не обошлось. Группу Акинфеева и Жукова назвали «Акинфей», а Игорь высмеял главного героя ситкома с помощью балканских футболистов: «Евгенич? Хорват, что ли, как Модрич или Пьянич?» Эпизод завершили психодел-клипом с многоруким Акинфеевым, без труда отбивающим хилые удары оппонента. Сам Игорь признался: на эту авантюру его уговорил Серега. Речь, конечно, о Жукове – он и есть Евгенич.

Алексей Морозов накручивал юнцов в «Молодежке»

Кинокарьера Алексея Морозова началась в 2000-м, со съемок в сиквеле «Брата». Но, прежде чем развить актерский успех, хоккеист взял два чемпионата мира и обосновался в ЦСКА. «Молодежка» настигла его лишь в 2013-м: Морозов появился в 31-м эпизоде хоккейного сериала, сыграл себя и потренировался с главными героями. Это было типичное камео звезды: Алексей, подобно супергерою, влетел на двусторонку, сделал парочку эффектных финтов и удалился с площадки под аплодисменты молодняка. «Сам Морозов клюшку подписал. Фактически освятил», – шутили персонажи.

Помимо Алексея, в спортивной драме снимались хоккеисты петербургского СКА. Это случилось осенью 2018 года: Никита Гусев и Виктор Тихонов (сейчас играет за «Салават Юлаев») были соперниками «Белых Медведей» – вымышленной хоккейной команды, в которой рубятся герои «Молодежки».

Медведева и Ягудин консультировали создателей «Последнего акселя»

Стране, где за возможным романом Евгении Медведевой и Дани Милохина наблюдают сотни тысяч зрителей, необходим сериал о фигурном катании. В декабре 2021-го онлайн-кинотеатр Megogo занял свободную нишу и выпустил «Последний аксель» – спортивную драму о провинциальной фигуристке Кате. Та переехала в Москву, чтобы закрепиться в команде Марины Артаковой – местного клона Этери Тутберидзе.

Рядом, как и положено, мелькают звезды конька. Все та же Медведева отметилась небольшим камео – она появится в середине первого сезона «Последнего акселя». Алексей Ягудин и вовсе сыграл важную роль хореографа. Он есть даже в трейлере сериала.

Любопытно, что для съемок фигуристам не пришлось вставать на лед. Зато Ягудин и Медведева консультировали создателей проекта. Алексей признавался: ему писали в два часа ночи, интересовались, считается ли падением касание льда коленом.

Шарапова снималась с Дженнифер Энистон

Популярная теннисистка перешагнула через российский кинематограф: ни одной роли в условном «Счастливы вместе» за два десятилетия медиакарьеры. Зато есть сразу два камео в американских топ-проектах. В «Миллиардах» – сериале про финансиста с Уолл-стрит – Шарапова появилась дважды: в 2018-м сыграла в теннис с главным героем, а в 2020-м посетила организованный им ужин. «Оцените мои скиллы владения палочками для еды», – писала Мария в твиттере.

В «Утреннем шоу» от Apple TV+ теннисистка снялась вместе с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон. «Не вздумайте чихать, а то можете не заметить меня», – иронично подметила Шарапова. Камео было действительно крошечным, зато коллег по съемкам, титулованных голливудских актрис, Мария назвала милейшими женщинами, с которыми она когда-либо виделась. Уизерспун и Энистон, в отличие от Светы Букиной, едва ли насмехались над фамилией теннисистки.

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