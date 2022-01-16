Что делать после завершения спортивной карьеры? Конечно же, лезть на телевидение. Это рабочий вариант: как показывает практика, звезды фигурного катания нужны не только на льду, а футболистам, чтобы собирать клики, совсем не обязательно попадать в ворота. Но процесс превращения из спортсмена в шоумена сложнее, чем кажется. Есть и те, кто, сменив амплуа, столкнулся со зрительским гневом.

Евгений Савин красовался на Первом канале

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За пару лет на российском телевидении от бывшего футболиста «Крыльев Советов» и автора великой фразы про угол головы осталось только ФИО. Савин кардинально изменил имидж, превратился в шоумена, а после «Культа тура», прайм-тайм разговорника от «Матч ТВ», залетел на Первый канал. Евгению доверили экстремальный проект «Русский ниндзя».

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Международный формат Ninja Warrior дебютировал на местных экранах в 2017-м: вместе с Савиным за выступлениями экстремалов на полосе препятствий следили певица Юлианна Караулова и ведущий Тимур Соловьев. Из этой троицы Евгений больше всех напоминал шоумена американской формации: с модной прической, стильным костюмом и аккуратной щетиной. Зритель, не знавший о футбольном бэкграунде Савина, едва ли мог представить, что перед ним находится бывший форвард из РПЛ.

Красава настаивал, что в «Русском ниндзя» он был хулиганским ведущим и отвечал за спортивный поджог.

Регбист Артемьев работал с Моргенштерном

Через несколько лет все того же «Русского ниндзя» (правда, уже на СТС) вел регбист Василий Артемьев. В 2021-м его поставили в пару к Моргенштерну, но не сказать, что звездный рэпер раздавил спортсмена харизмой. После съемок Василий признавался, что быстро подружился с Алишером: тот оказался адекватным парнем, без гонора и капризов. Их дуэт был, пожалуй, даже слишком сбалансированным: от Моргена ждали скандальных перформансов, но тот почти не феерил.

Артемьев смотрелся увереннее. Сказался опыт в аналитическом ток-шоу «Все на регби!» от «Матч ТВ». Да и дебют Василия на развлекательных каналах мог случиться еще в 2020-м. Тогда СТС впервые заметил спортсмена. Артемьев вел «Бегущего человека» – одиночную гонку с препятствиями. Продюсеры сначала называли шоу главной премьерой сезона, а после вдруг заморозили проект. «Решили, что шоу слишком нишевое – для паркурщиков и уличных бегунов», – утверждал регбист.

Алину Загитову мочили за косноязычие

За 15 лет существования «Ледниковый период» от Первого канала запустил несколько телекарьер. Фигуристы вроде Ириной Слуцкой и Алексея Ягудина разрушали стереотип о косноязычии спортсменов и впоследствии превращались в полноценных ведущих. Процесс казался естественным и будничным. Так было до 2020 года, пока на «Ледниковый период 7» не позвали Алину Загитову. Олимпийской чемпионке без опыта на телевидении доверили интервьюировать выступающих.

Алина Загитова Фото: Imago

Алина суетилась, называла спиннер «штучкой, которая учит человека крутиться» и задавала вопросы уровня: «Вот в пятом элементе какой у вас любимый элемент?» Первая половина зрителей бесилась: залетала на ютьюб, чтобы жарить Загитову за слабую дикцию и заикания. Вторая находила в хейте происки медвеботов – поклонников фигуристки Евгении Медведевой.

Сейчас Алина по-прежнему выдает кринжовые хайлайты, но держится в кадре гораздо увереннее. За плечами работа с преподавателями по сценической речи.

Андрей Аршавин называл себя дно-ведущим

В 2020-м «Матч ТВ» запустил ностальгическо-аналитический проект «Открытый показ». Звезды футбола вспоминали ярчайшие моменты карьеры, сидели в кинотеатре и общались с Андреем Аршавиным. В выпуске с Алексеем Смертиным звезда «Зенита» дважды назвал себя дно-ведущим. Якобы так о нем высказывались в комментариях.

Андрей Аршавин в «Зените» Фото: Getty Images

Хотя на самом деле Андрей преувеличил уровень хейта. Аршавин был хорош в формате кулуарного разговора. Он поддерживал беседу, грамотно импровизировал и подталкивал героев к обсуждению внутряков. В речи появлялись слова вроде «прокатило» и «поковыряюсь» – подобную естественность редко увидишь на российском телевидении.

В 2021-м экс-футболист вновь засветился в телешоу: на этот раз в реалити «Андрей Аршавин меняет профессию». Вместе с ним основы хоккея изучал Владимир Быстров – автор мемной фразы: «Шапи, это Володька».

Алексей Ягудин интервьюировал звезд

В 2018-м Ягудин впервые вырвался за пределы «Ледникового периода». В то время медиапространством правил Юрий Дудь. Тот собирал громадные просмотры, но предпочитал футболистам и фигуристам рэперов и блогеров. Ягудин же работал на аудиторию «Матч ТВ» – брал интервью у спортсменов в рамках проекта «Тает лед». Название шоу, видимо, позаимствовали у группы «Грибы»: объединить популярный формат с мемным клипом – что может быть лучше?

Алексей Ягудин Фото: Getty Images

В гостях у Алексея побывали Леонид Слуцкий, Евгения Медведева, Юрий Семин и еще пачка кликабельных звезд, а сам Ягудин дважды добирался до финала премии ТЭФИ. Но скромно признавал, что недотягивает до звания лучшего телеинтервьюера. Это справедливое замечание: формату фигуриста не хватало провокационности, присущей топовым ютьюб-беседам конца 2010-х. Возможно, поэтому в 2019-м, когда жанр интервью атаковала еще и Ксения Собчак, лед окончательно растаял – милый, но травоядный проект Ягудина схлопнулся.

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