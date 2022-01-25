Список всех действующих фрибетов

Букмекерская компания БЕТСИТИ предоставляет клиентам два вида фрибетов.

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Фрибет 500 рублей новым игрокам

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БК БЕТСИТИ дарит до трех бездепозитных фрибетов 500 рублей за регистрацию в мобильном приложении с использованием промокода, например, NEW3, NEW5 или NEW20. Полный список действующих промо доступен на сайте букмекера.

Фрибеты в БЕТСИТИ Фото: Other Agency

Фрибет для новых игроков

Фрибеты в БЕТСИТИ Фото: Other Agency

Что нужно сделать, чтобы его получить?

1. зарегистрироваться на сайте БЕТСИТИ и пройти идентификацию;

2. сделать первый депозит на сумму от 500 рублей;

3. в течение месяца после пополнения счета необходимо заключить несколько пари на сумму, в 6 раз больше суммы первого депозита. Коэффициент этих ставок должен быть не ниже 1.80.

Способы отыгрыша

Бесплатная ставка доступна для заключения любых пари с коэффициентом не более 3.00. При выигрыше этой ставки сумма чистой прибыли становится доступной для вывода. Использовать приветственный бонус можно в течение 30 дней с момента его начисления.

Виды фрибетов в букмекерских конторах

Фрибет при регистрации. Это вид бонуса, который предоставляется за создание аккаунта в БК. Предоставляется только тем клиентам, которые ранее не регистрировались в системе букмекера;

Депозитный – эти фрибеты БК даются за пополнение счета. Для получения такого бонуса игроку нужно не только пройти регистрацию, но и пополнить счет на определенную сумму, которую обычно указывают.

Фрибет для первой ставки. Тип бонуса, который предоставляется новым пользователям после регистрации. Чтобы получить его, нужно сделать первую ставку на реальные деньги – после этого на бонусный счет поступит фрибет в размере номинала первого пари;

Бесплатные ставки временных акций. Это предложения, в рамках которых букмекеры дарят клиентам деньги за выполнение условий какой-либо акции.

Фрибеты букмекерских контор, предоставляемые по программе лояльности. Для них необходимо выполнить за некоторый период условия программы лояльности, после чего букмекер дает фрибет. Его размер может зависеть от количества выполненных условий;

Бесплатные пари за установку приложений БК на смартфоны. Установите приложение БК, пройдите регистрацию через него, после чего фрибет будет доступен для использования. Например, вы можете сделать это в БЕТСИТИ, используя промокоды NEW3, NEW5 или NEW20.

Как использовать фрибет?

Фрибет – можно использовать как целиком, так и частями. Так, в БЕТСИТИ минимальная сумма пари - 10 рублей. В случае, если бонусная ставка рассчитана возвратом, сумма не сгорает, а снова возвращается на бонусный счет.

Лучшие фрибеты БК БЕТСИТИ за 2022 год

Часто задаваемые вопросы

Чем фрибет отличается от остальных бонусов?

Фрибет – это возможность сделать любую ставку абсолютно бесплатно. После регистрации на сайте игрок получает возможность сделать одну или несколько бесплатных ставок, в зависимости от полученного бонуса. Фрибеты считаются самыми выгодными бонусами БК. Главное преимущество фрибет-бонусов состоит в том, что игрок ничем не рискует. В случае проигрыша пользователь не потеряет собственные деньги.

В отличие от других возможных бонусов БК, сумма фрибет-бонусов значительно ниже. Однако, такое поощрение зачисляется даже при нулевом балансе на вашем счету. Обычно это происходит сразу после регистрации.

Где взять фрибеты БК на бесплатную ставку?

Всю информацию о фрибетах всегда можно найти на сайтах нужных вам букмекерских контор. Например, в БЕТСИТИ условия опубликованы в разделе «Акции»

Есть ли фрибеты для действующих игроков?

Да, например, фрибеты букмекерских контор за депозит могут использовать все игроки, это же касается и бесплатных пари, которые предоставляются за участие в программе лояльности или временной акции.

Зачем букмекеры дают фрибеты?

Букмекеры дают фрибет для того, чтобы привлечь новых клиентов, заинтересовать их и дать возможность, вероятно, совершить первую ставку.

Можно ли получить фрибеты в разных БК?

Да. Количество получаемых вами фрибетов зависит только от того, клиентом скольких букмекерских контор вы являетесь. Бонусы игрокам дает почти каждый букмекер.

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