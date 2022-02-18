У каждой легальной букмекерской компании есть акции и бонусы. БЕТСИТИ не исключение. В этом тексте мы расскажем обо всех актуальных акциях, промокодах и бонусах букмекерской компании БЕТСИТИ, а также о способах их получения.
Список всех промокодов
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Сейчас БЕТСИТИ предлагает несколько промокодов для новых игроков. За регистрацию через мобильные приложения для Android или iOS с использованием промокодов NEW3, NEW5 или NEW20 компания дарит до трех фрибетов по 500 рублей.
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Фрибеты букмекерской конторы БЕТСИТИ. Как получить и использовать
Полный список доступных промокодов опубликован на сайте букмекера в разделе «Акции».
Как это работает?
1.Пройдите регистрацию через мобильное приложение компании и верифицируйте аккаунт – первый фрибет поступит на ваш счет.
2. Сделайте на него ставку. Если она проиграет, букмекер подарит вам еще один фрибет.
3. В случае повторного проигрыша вы получите фрибет в размере 500 ₽ еще раз.
Способы отыгрыша
У акции БЕТСИТИ нет условий для отыгрыша. Выигрыш с фрибета можно вывести сразу. Сама бесплатная ставка зачисляется на счет игрока мгновенно – депозит для нее не нужен.
Виды промокодов букмекерских контор
Существует несколько видов промокодов в букмекерских конторах.
Регистрационные промокоды букмекерских контор
Промокоды, которые букмекерская компания предоставляет новым клиентам при регистрации. Ярким примерам таких промокодов являются промокоды БЕТСИТИ, которые дают бесплатную ставку: NEW3, NEW5 и NEW20.
БЕТСИТИ
Фото: Eurosport
Коды для праздничных акций и специальные предложения
Многие букмекерские компании радуют своих клиентов по случаю различных праздников или больших спортивных событий. Существуют бонусы БК, приуроченные к подобным событиям. Например, бесплатная ставка, бонус к депозиту или кешбэк. Такие акции и бонусы имеют ограниченный срок действия.
Реферальные промокоды
Это коды, с помощью которых можно заработать на привлечении других пользователей в БК. Достаточно дать свой промокод другим игрокам, а им – указать его при регистрации. Это даст специальные бонусы БК и новичку, и распространителю промо.
Как использовать промокоды букмекерских контор?
Чтобы воспользоваться бонусом с промокодом, нужно сделать следующее:
1. На странице с промокодами выберите бонус, который вам понравился
2. Ознакомьтесь с условиями.
3. Скопируйте промокод и перейдите на сайт компании.
Пройдите регистрацию на сайте букмекера и верификацию, если не сделали этого ранее
4. Введите промокод в соответствующую графу и активируйте его.
5. Далее следуйте условиям бонусной программы. Например, пополните счет аккаунта. Во многих случаях вы можете сразу получить свой подарок
Если вы хотите воспользоваться реферальной программой, следуйте этому алгоритму:
1. Выберите бонус и перейдите на страницу букмекера.
2. Зарегистрируйтесь и пройдите идентификацию личности.
3. Примите условия реферальной программы и скопируйте индивидуальный промокод.
4. Распространяйте бонусный код среди своих друзей, знакомых или подписчиков в социальных сетях, чтобы получить бонусы за приведенных клиентов.
Лучшие промокоды БК БЕТСИТИ за 2022 год
Лучшими промокодами БК БЕТСИТИ в 2022 году стали промокоды: NEW3, NEW5 и NEW20. Это регистрационные промокоды, по которым новые клиенты компании получают три фрибета по 500 рублей.
Часто задаваемые вопросы
Чем промокод отличается от бонус-кода?
Ничем. Это одно и то же. И промокод, и бонус-код – это совокупность символов, состоящая из цифр и букв, при использовании которых игрок получает бонусы, фрибеты и другие поощрения.
Где взять промокоды букмекерских контор на бесплатную ставку?
Не все букмекерские компании предлагают бесплатную ставку или запускают бонусные предложения с промокодами. Либо они являются временными. Следить за их появлением можно на сайтах нужных вам контор, либо самостоятельно искать в интернете на различных площадка. Также промокоды букмекерских контор часто публикуют в соц.сетях.
Что такое купоны букмекерских контор?
Купонами называются оформленные ставки в букмекерских компаниях, в том числе и те, в которых был использован фрибет.
Есть ли промокоды для действующих игроков?
Это зависит от условия каждого конкретного букмекера. Чаще всего – да.
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