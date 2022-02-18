У каждой легальной букмекерской компании есть акции и бонусы. БЕТСИТИ не исключение. В этом тексте мы расскажем обо всех актуальных акциях, промокодах и бонусах букмекерской компании БЕТСИТИ, а также о способах их получения.

Список всех промокодов

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Сейчас БЕТСИТИ предлагает несколько промокодов для новых игроков. За регистрацию через мобильные приложения для Android или iOS с использованием промокодов NEW3, NEW5 или NEW20 компания дарит до трех фрибетов по 500 рублей.

Все виды спорта Фрибеты букмекерской конторы БЕТСИТИ. Как получить и использовать 25/01/2022 В 10:56

Полный список доступных промокодов опубликован на сайте букмекера в разделе «Акции».

Как это работает?

1.Пройдите регистрацию через мобильное приложение компании и верифицируйте аккаунт – первый фрибет поступит на ваш счет.

2. Сделайте на него ставку. Если она проиграет, букмекер подарит вам еще один фрибет.

3. В случае повторного проигрыша вы получите фрибет в размере 500 ₽ еще раз.

Способы отыгрыша

У акции БЕТСИТИ нет условий для отыгрыша. Выигрыш с фрибета можно вывести сразу. Сама бесплатная ставка зачисляется на счет игрока мгновенно – депозит для нее не нужен.

Виды промокодов букмекерских контор

Существует несколько видов промокодов в букмекерских конторах.

Регистрационные промокоды букмекерских контор

Промокоды, которые букмекерская компания предоставляет новым клиентам при регистрации. Ярким примерам таких промокодов являются промокоды БЕТСИТИ, которые дают бесплатную ставку : NEW3, NEW5 и NEW20.

БЕТСИТИ Фото: Eurosport

Коды для праздничных акций и специальные предложения

Многие букмекерские компании радуют своих клиентов по случаю различных праздников или больших спортивных событий. Существуют бонусы БК, приуроченные к подобным событиям. Например, бесплатная ставка, бонус к депозиту или кешбэк. Такие акции и бонусы имеют ограниченный срок действия.

Реферальные промокоды

Это коды, с помощью которых можно заработать на привлечении других пользователей в БК. Достаточно дать свой промокод другим игрокам, а им – указать его при регистрации. Это даст специальные бонусы БК и новичку, и распространителю промо.

Как использовать промокоды букмекерских контор?

Чтобы воспользоваться бонусом с промокодом, нужно сделать следующее:

1. На странице с промокодами выберите бонус, который вам понравился

2. Ознакомьтесь с условиями.

3. Скопируйте промокод и перейдите на сайт компании.

Пройдите регистрацию на сайте букмекера и верификацию, если не сделали этого ранее

4. Введите промокод в соответствующую графу и активируйте его.

5. Далее следуйте условиям бонусной программы. Например, пополните счет аккаунта. Во многих случаях вы можете сразу получить свой подарок

Если вы хотите воспользоваться реферальной программой, следуйте этому алгоритму:

1. Выберите бонус и перейдите на страницу букмекера.

2. Зарегистрируйтесь и пройдите идентификацию личности.

3. Примите условия реферальной программы и скопируйте индивидуальный промокод.

4. Распространяйте бонусный код среди своих друзей, знакомых или подписчиков в социальных сетях, чтобы получить бонусы за приведенных клиентов.

Лучшие промокоды БК БЕТСИТИ за 2022 год

Лучшими промокодами БК БЕТСИТИ в 2022 году стали промокоды: NEW3, NEW5 и NEW20. Это регистрационные промокоды, по которым новые клиенты компании получают три фрибета по 500 рублей.

Часто задаваемые вопросы

Чем промокод отличается от бонус-кода?

Ничем. Это одно и то же. И промокод, и бонус-код – это совокупность символов, состоящая из цифр и букв, при использовании которых игрок получает бонусы, фрибеты и другие поощрения.

Где взять промокоды букмекерских контор на бесплатную ставку?

Не все букмекерские компании предлагают бесплатную ставку или запускают бонусные предложения с промокодами. Либо они являются временными. Следить за их появлением можно на сайтах нужных вам контор, либо самостоятельно искать в интернете на различных площадка. Также промокоды букмекерских контор часто публикуют в соц.сетях.

Что такое купоны букмекерских контор?

Купонами называются оформленные ставки в букмекерских компаниях, в том числе и те, в которых был использован фрибет.

Есть ли промокоды для действующих игроков?

Это зависит от условия каждого конкретного букмекера. Чаще всего – да.

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