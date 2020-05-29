Первый круг «РГ»-1998 и четвертый круг «РГ»-1989
UK Championship-2018. Полуфинал
Как Джокович, только двадцатью годами ранее.
В Татарстане состоялся фестиваль, на котором избушка Бабы Яги скатилась с ледяной горки (видео).
Дебютная церемония «Золотая мишень» прошла в Мюнхене (видео).
Только легкая атлетика делегирует на Олимпиаду больше спортсменов, чем стрельба.
В решающем матче Игр Юго-Восточной Азии Сингапур разгромил Филиппины.
Комментарии излишни.
Новак Джокович засветился дважды.
Легендарный Арамбий Хапай.
Осень начинается весело.
Кандид Товекс знает толк в хорошем времяпрепровождении.