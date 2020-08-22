Илья Рывлин – победитель конкурса комментаторов Eurosport

Женщины. Групповая гонка
HS 134. Командные соревнования
Итоги.
Комментировать черепашьи бега – особый навык.
Отличная работа над велоспортивным видео.
Как Джокович, только двадцатью годами ранее.
В Татарстане состоялся фестиваль, на котором избушка Бабы Яги скатилась с ледяной горки (видео).
Дебютная церемония «Золотая мишень» прошла в Мюнхене (видео).
Только легкая атлетика делегирует на Олимпиаду больше спортсменов, чем стрельба.
В решающем матче Игр Юго-Восточной Азии Сингапур разгромил Филиппины.