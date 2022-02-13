Швейцарец Марко Одерматт – новый олимпийский чемпион-2022. 24-летний горнолыжник второй год держится в топе Кубка мира, а в этом сезоне лидирует в тотале и зачете «Малого хрустального глобуса» в гигантском слаломе. В пяти заездах КМ-2021/22 Одерматт выиграл четыре гиганта и остался вторым в итальянской Альта-Бадии.

Он крушил соперников еще на юниорском уровне. На молодежном чемпионате мира-2018, проходившим в родном Давосе, Марко взял недостижимые пять золотых медалей – первенствовал в комбинации, скоростном спуске, гиганте, супергиганте и в командных соревнованиях.

Ad

Марко Одерматт, Швейцария, горные лыжи Фото: Getty Images

Ленцерхайде Горнолыжный финал испорчен. За «БХГ» не зарубятся из-за погоды 19/03/2021 В 10:06

Горные лыжи начались для Одерматта в самом детстве. Он родился в кантоне Буокс, но занимался в лыжном клубе Хергисвиля – это в получасе езды от отчего дома. Уже в 10 лет Оди загорелся желанием взять главный приз на детской гонке – целый день с вице-чемпионом Нагано-1998 и чемпионом мира-2009 Дидье Кюшем.

Каждые воротца маленький Марко преодолевал с мыслью о том, что выиграет и познакомится с кумиром. «Для меня Дидье был единственным кумиром. Всегда топил за Кюша и чувствовал с ним эмоциональную связь. Когда он побеждал, я был самым счастливым ребенком на Земле. Когда проигрывал – иногда у нас дома стояли слезы и детский рев», – усмехнулся Одерматт.

Конечно, мальчик перенервничал и не признался Кюшу в том, что тот для него значит. Но сама встреча с идолом вдохновила Марко. Дидье оказался в жизни таким же простым, как на горнолыжном склоне, поэтому парнишка решил – надо работать и тоже оказаться на пьедестале, как великий швейцарец.

В отличие от Кюша, который специализировался на скоростном спуске, Одерматт тащился от гигантского слалома. Невысокий и щуплый Марко даже фигурой не пошел в идола – вытянулся лишь до 1,74 м и оказался ниже мускулистого и жилистого Дидье аж на восемь сантиметров. Пожалуй, единственное, в чем он посоревновался бы с легендой, – результатами.

В 18 лет Оди прилетел в Сочи на юниорский чемпионат мира и увез в Буокс две медали – золото в любимом гиганте и бронзу в супер-джи. В 20 швейцарец порвал всех на МЧМ-2018 и перешел в профессионалы со званием самого многообещающего юниора планеты.

Он цеплял медали в гигантских слаломах КМ еще в сезоне-2018/19, а первую взрослую победу на Кубке мира одержал уже в 22 года – в американском Бивер-Крике, причем в супергиганте. На этапе в Штатах Одерматт оставил позади норвежца Александра Омодт Кильде и австрийца Маттиаса Майера – горнолыжников, с которыми следующие два сезона будет соревноваться за вершину общего зачета.

Марко Одерматт (Швейцария) и Александр Аамодт Кильде (Норвегия), горные лыжи Фото: Getty Images

В отличие от практически всех топ-атлетов, у Оди нет личной команды. В этом проявляется патриотизм Марко – он тренируется со сборной Швейцарии, отказывается от спонсорства австрийских брендов (говорит, что своя маленькая фабрика Stöckli подходит лучше) и до сих пор не съехал от предков – так и живет с родителями и сестрой в Буоксе.

По словам горнолыжника, в Швейцарии живет около 6000 Одерматтов – среди однофамильцев есть футболисты, режиссеры и даже фотографы уголовной хроники. «Есть простой способ узнать меня поближе – взять выходной, приехать в Буокс, выйти на горный лужок или другое потрясающее место и насладиться прекрасным воздухом и волшебной природой», – влюбленно говорит о родине Марко. В его инстаграме часто можно найти местные красоты.

Примерно все эксперты и специалисты называют главную сильную черту Одерматта на трассе – невероятную заряженность и сосредоточенность в ответственные моменты. «У Оди есть чемпионский характер, – уверен экс-призер ЧМ Марк Бертод. – На него всегда оказывают давление, прямо со старта. Кто-то другой занервничает или запереживает – Марко всегда справляется с прессингом».

«Одерматт – необычайно талантливый лыжник и очень сильный психологически», – подтвердил тирольский тренер Хельмут Крюг. «Он все еще прибавляет на трассе, – это уже слова конкурента, Райана Кохран-Зигля из сборной США. – Технически Оди часто серьезно рискует, и у остальных такая тактика не окупается. Но Марко выглядит достаточно юрким и проворным, чтобы пролететь в ворота».

Промежуточное лидерство в Кубке мира приближает Одерматта к дебютному «Большому хрустальному глобусу» – первому для Швейцарии с 2011 года. В Пекине-2022 Оди шел сразу за тремя золотыми медалями – в обоих гигантах и скоростном спуске, таком любимом для Дидье Кюша. Но в даунхилле Марко пересек черту лишь с седьмым временем, а в Super-G ошибся и даже не финишировал.

Марко Одерматт, Швейцария, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Легендарный Кюш так и не стал олимпийским чемпионом – остановился в шаге от победы в Нагано-1998. А Марко Одерматт завоевал золото в гигантском слаломе и уже превзошел кумира. Старт в Китае стал для него решающим испытанием – а в эти моменты он никогда не подводит.

Горные лыжи В горных лыжах – безвременье. Но преемник Хиршера почти найден 15/12/2020 В 08:57