Словацкая горнолыжница Петра Влхова выиграла золото Олимпийских игр в Пекине в слаломе.
Серебряную медаль взяла австрийка Катарина Линсбергер (+0,08). Бронзовым призером стала представительница Швейцарии Венди Хольденер (+0,12).
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Российские горнолыжницы Екатерина Ткаченко, Анастасия Горностаева и Полина Мельникова не вошли в топ-30. Двукратная олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин не смогла добраться до финиша в первом заезде.
Альтенмаркт / Цаухензее
Жесткое падение олимпийской чемпионки Годжи
На каком месте Россия в медальном зачете? Об этом можно узнать здесь.
Хоккей, сноуборд и лыжные гонки – расписание шестого дня Олимпиады по ссылке.
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