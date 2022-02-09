8 февраля Райан Кокран-Сигл взял серебро в супергиганте на Играх в Пекине – первую с 2014 года олимпийскую медаль в горных лыжах для американцев. Его мать, Барбара Энн Кокран, наблюдала за сыном через ноутбук в американском Вермонте. Мама лыжника – олимпийская чемпионка в слаломе, она взяла медаль в Саппоро-1972. Женщина знает, как достигать успеха в горных лыжах, и о чем думает спортсмен в начале, середине и конце высокоскоростного спуска по склону горы.

«Я была спокойна, пока перед его стартом не осталось несколько человек. Затем начались эти бабочки в животе, я сильно занервничала. Когда он спускался, я кричала: «Давай, Райан! Давай, Райан!» Я была такой громкой, что разбудила дочь. А потом пришла масса разных эмоций. Волнение, нервозность и гордость за то, что он делает, и за то, что он вернулся», – рассказала Барбара Энн.

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Райан Кокран-Сигл Фото: Getty Images

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Последняя фраза много значит для 29-летнего Кокран-Сигла. Лыжник пережил много травм и перенес серию операций на колене после разрыва связок и повреждения сухожилий на чемпионате мира 2013 года. А в январе 2021-го Райан сломал позвоночник в результате аварии.

«Я просто удостоверился, что даю себе как можно больше возможностей вернуться и поверить, что способен быть среди лучших. Я понял, что ментально у меня все было отлично. Дело было только в том, чтобы мое тело было готово на 100%», – рассуждал лыжник.

Кокран-Сигл финишировал за 1 минуту и 19,98 секунды, с отставанием всего на 0,04 секунды от Матиаса Майера, который взял третью в карьере олимпийскую золотую медаль для Австрии. Утром перед гонкой американец проснулся от сообщения матери, как это обычно происходит в дни соревнований. «Я просто надеюсь, что ты знаешь, как сильно люди любят тебя и болеют за тебя, независимо от результатов», – написала победительница ОИ-1972.

Райан Кокран-Сигл Фото: Getty Images

После супергиганта пресс-секретарь лыжной команды США одолжила Кокран-Сиглу телефон, чтобы он мог пообщаться с мамой по FaceTime – лыжник не сдержал слез. 11 февраля исполняется ровно 50 лет со дня олимпийской золотой медали его матери. А 9 февраля стукнул ровно год с тех пор, как ее сыну сделали операцию на шее. В мае ему разрешили снова встать на лыжи.

«Очень важно разделить эти моменты с семьей. Очевидно, что они не могут быть здесь, но они все еще являются частью этого. Не могу дождаться, чтобы оказаться дома и поделиться этим с ними», – заявил серебряный призер.

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Источник: CBS.

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