Иранский горнолыжник Хоссейн Саве-Шемшаки дисквалифицирован после положительного допинг-теста перед соревнованиями 7 февраля на Олимпиаде в Пекине.

Единственный иранский олимпиец-мужчина попался на анаболическом стероиде, что стало первым подтвержденным случаем допинга на Играх. Об этом международное агентство по тестированию сообщило в среду, 9 февраля. Проба, взятая у Шемшаки, показала неблагоприятный результат на метаболит DHCMT.

Ad

Олимпийские игры Горнолыжник взял серебро Игр. Его мать брала золото 50 лет назад 9 ЧАСОВ НАЗАД

Петра Влхова взяла золото в слаломе на Олимпиаде в Пекине-2022, Микаэла Шиффрин не финишировала

Источник: nbcnewyork.com.

Олимпийские игры Горные лыжи - Пекин-2022 - Главные события Олимпиады 9 ЧАСОВ НАЗАД