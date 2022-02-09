Иранский горнолыжник Хоссейн Саве-Шемшаки дисквалифицирован после положительного допинг-теста перед соревнованиями 7 февраля на Олимпиаде в Пекине.
Единственный иранский олимпиец-мужчина попался на анаболическом стероиде, что стало первым подтвержденным случаем допинга на Играх. Об этом международное агентство по тестированию сообщило в среду, 9 февраля. Проба, взятая у Шемшаки, показала неблагоприятный результат на метаболит DHCMT.
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Источник: nbcnewyork.com.
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