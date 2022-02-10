Горнолыжник сборной Австрии Йоханнес Штрольц выиграл золотую медаль в комбинации на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Штрольц показал четвертое время в скоростном спуске, но был первым в слаломе и с результатом 2:31.43 минуты стал олимпийским чемпионом.

Норвежец Александр Омодт Кильде лидировал после первой попытки и уступил австрийцу 0,59 секунды. У Кильде серебряная награда. Бронза досталась канадцу Джеймсу Кроуфорду, его отставание от победителя составило 0,68 секунды.

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Для семьи Штрольцев это второе олимпийское золото. На зимних Играх-1988 в Калгари отец Йоханнеса Хуберт стал чемпионом в комбинации. Йоханнес и Хуберт Штрольцы стали первой парой отца и сына, которые выиграли золото Олимпиад в одном и том же виде спорта и одной и той же дисциплине.

Олимпийские игры Горные лыжи - Пекин-2022 - Главные события Олимпиады 5 ЧАСОВ НАЗАД

«Когда я думал об этом, обо всех фотографиях папы с золотой медалью, было тяжело сдержать слезы, – признался Йоханнес после спуска. – Это сбывшаяся мечта. Для меня это словно целый мир. Меня не было в сборной прошлым летом, я вернулся в команду и снова получил полную поддержку.

Большое спасибо всем за такую поддержку. Во-первых, спасибо моей семье. Они всегда в меня верили, это как мечта, ставшая реальностью – выиграть золото в той же дисциплине, что и отец», – сказал Штрольц-младший.

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