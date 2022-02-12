Вы не поверите, но Доминик Торетто обожает зимние Олимпийские игры. Скажете, это чушь, но мы уверенно парируем: для героя Вина Дизеля нет ничего важнее семьи, а если она олимпийская и каждые четыре года становится больше, это радостно вдвойне. Факты подтверждают: если Олимпиада-1998 в Нагано собрала 72 страны-участницы, то пекинская уже 91 – больше было только в Пхёнчхане (92). За 22 года к главным зимним стартам четырехлетия подключились совсем не снежные Зимбабве, Доминика, Перу, Гана и многие другие. В 2022-м новичками Игр стали Гаити и Саудовская Аравия.

Каждая страна привезла в столицу Китая по одному спортсмену, и, что примечательно, участвуют они в одной дисциплине – в лыжном гигантском слаломе. Помимо выступления на одной трассе, гаитянина Ричардсона Виано и саудовца Фаика Абди объединяют возможности: оба близко не претендуют на победу и даже на топ-10. А что отличает, так это цели: если Виано хочет через себя показать миру Гаити, то перед Абди стоит задача значительно глобальнее: влюбить в зимний спорт соотечественников и повлиять на его развитие в Персидском заливе.

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Горнолыжник Фаик Абди на церемонии открытия Игр в Пекине Фото: Getty Images

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«Я так горжусь тем, что первым представлю свою страну и страны Персидского залива на зимних Играх. – поделился эмоциями Абди. – Многие участники удивлены, что спортсмен из Саудовской Аравии будет кататься на лыжах на этих Олимпийских играх. Но я нашел их реакцию нормальной, так как это наше первое выступление». Если соперники изумлены самим фактом участия саудита в Играх, то знакомых с биографией Фаика поражают большинство деталей его жизни.

Абди родился в американском Сан-Диего, восьмом крупнейшем мегаполисе Америки. Город расположен в штате Калифорния, где находится известный во всем мире горнолыжный курорт Скво-Вэлли. Там мальчишка мог впервые познакомиться с лыжами, но сделал это... в Ливане. Туда 4-летнего Фаика отвезла мать. Но все равно добилась успеха – разлечение настолько впечатлило парня, что стало его страстью.

В 2000-м Абди поступил в частную дневную школу с арабским языком обучения в Дахране, но жизнь в песках лишь усилила ностальгию по заснеженным горам. «Когда я стал старше, то начал ездить в Швейцарию в зимний лагерь», – рассказал будущий спортсмен. В 2012-м он покинул Саудовскую Аравию и во Флориде присоединился к крупной спортивной академии IMG. А спустя еще четыре года – в 19 лет – снова круто изменил жизнь – занялся изучением уголовного права в Университете штата Юта.

Весь период жизни в США Абди продолжал тренироваться и после обучения наконец связал себя со спортом. Правда, сделал неочевидный выбор: вернулся в Саудовскую Аравию, чтобы помочь родной стране сделать первый шаг навстречу горным лыжам – организовал катание по барханам. Помог ему в этом немец Хенрик Мэй, который в течение 30 лет инвестировал в этот вид спорта и развивал его в Намибии, а в 2010-м установил рекорд книги Гиннесса – разогнался на лыжах по песчаному склону до 92,12 км/ч.

Ключевым для Фаика в горных лыжах стал 2021 год. В феврале его товарищу Мэю поступил запрос от NEOM (новый город на северо-западе Саудовской Аравии, где выпадает снег) с просьбой найти горнолыжника, который не только помог бы проверить условия катания перед строительством лыжного центра, но и поучаствовал бы в съемках первого в стране фильма о горных лыжах. Хенрик, конечно, предложил кандидатуру Абди – тот согласился. «Никогда не мог представить, что смогу кататься на лыжах в Саудовской Аравии», – впечатлился спортсмен.

Всего месяц спустя Фаику выпал еще один шанс проявить себя. «В марте 2021 года я отправился в Эр-Рияд (столица Саудовской Аравии), – рассказал Абди. – Встретился с вице-председателем и исполнительным директором федерации [зимних видов спорта]. Они говорили об Олимпиаде, которая должна была состояться всего через 11 месяцев».

Абди получил предложение представить страну в Пекине, но для этого нужно было пройти отбор на Игры и выдержать конкуренцию со стороны еще шести спортсменов – все они занимались зимними видами за границей, поэтому федерация отбирала их по присланным видео. С первой задачей Фаик справился сам: провел тренировочные сборы в Европе и на стартах в Черногории набрал необходимые баллы для квалификации.

Саудовская Аравия могла быть представлена в Китае тремя спортсменами (в том числе двумя горнолыжниками), но из-за позднего участия в квалификационных этапах стране дали всего одну квоту. Ее заполнил как раз Абди.

Первый в истории своей страны спортсмен-зимник верит, что преданностью горным лыжам и своим выступлением на Играх поднимет интерес к зимним видам спорта в Саудовской Аравии. Поспособствует этому и строительство лыжных комплексов в Эр-Рияде и Джидде. При этом Фаик понимает, что вряд ли добьется в Китае выдающегося результата, поэтому верит в большое будущее не в качестве спортсмена, а в роли тренера: «После завершения карьеры моя цель – вывести молодых саудовцев на чемпионат мира. У нас есть ресурсы в Саудовской Аравии для подготовки лучших лыжников».

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