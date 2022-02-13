В феврале 1998 года пятница 13-го числа оправдала дурную славу для австрийского горнолыжника Херманна Майера. Олимпийские соревнования по скоростному спуску на курорте Хакуба Хаппо-Уан на горе Карамасту наконец состоялись, после трех переносов из-за сложных погодных условий над японским Нагано засияло солнце. Под четвертым номером на трассу вышел Майер. Австриец вспыхнул в международной горнолыжной элите меньше двух лет назад, но уже был на пути к победе в общем зачете Кубка мира. На ОИ он приехал в статусе одного из фаворитов.

Перед Херманном спустился француз Жан-Люк Кретье. Ко всеобщему удивлению, через 16 секунд после старта Кретье буквально встал, чтобы замедлиться перед седьмыми воротами, а затем снова согнул колени, набрал скорость и пролетел оставшуюся часть трассы на полном ходу. На финише Жан-Люк вскинул руки в воздух, будто победа уже в кармане, – хотя он был только третьим участником контеста. В тот момент никто на спуске не подозревал, что его время 1:50,11 останется непревзойденным.

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Следующим к флажкам устремился Майер. Через 16 секунд чемпион Австрии на скорости более 105 км/ч зашел на поворот, который позже перемелет многих гонщиков. Его траектория была слишком прямой, и спортсмена вышвырнуло с трассы. Херманн пролетел несколько метров, врубился спиной в спуск, кубарем протаранил страховочные сетки и наконец застрял в снегу.

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Выглядело жутко, но страх за здоровье олимпийца был недолгим. Майер почти сразу поднялся и показал в камеру большой палец. Хотя это казалось невозможным, спортсмен был в порядке – он сильно ушиб правые плечо и колено, но новые задержки стартов оставляли ему шансы на продолжение борьбы за олимпийские медали в других дисциплинах. Пока фотографии крушения Херманна разлетались по всему миру, он восстанавливался для участия в супергиганте.

Соревнования прошли через три дня, и в этой дисциплине Майеру не было равных. В Олимпиаду австриец вкатился в бешеной форме: по ходу зимнего сезона-1997/98 перед Играми в Нагано прошли четыре гонки Кубка мира, и он выиграл их все. До конца карьеры он одержал рекордные 24 победы в этом турнире – с тех пор никому не покорилось достижение крепкого австрийца. У парня была личная формула успеха: он полагался на силу, энергию и тотальное безрассудство.

Майер прошел стартовые ворота под восьмым номером, и к тому моменту лидировал молодой швейцарец Дидье Куш со временем 1:35,43. Австриец казался непривычно осторожным на спуске протяженностью 2407 метров – возможно, флешбеки трехдневной давности сдерживали животное желание нестись быстрее. Он двигался плавно и стремительно, побив время Куше на солидные 0,61 секунды. Соотечественник Майера Ганс Кнаусс повторил время Куше и разделил с ним серебро. Майер, бывший каменщик из небольшой австрийской деревушки, взял первое олимпийское золото в истории Австрии, хотя до 24 лет он оставался на периферии.

19 февраля прошли соревнования по гигантскому слалому, ивент переместился на гору Хигасидатэ на курорте Шига Коген. Крутейшим гонщиком в дисциплине считался швейцарец Михаэль фон Грюниген, но Майер уделал его в том сезоне – он забрал три победы и шесть раз забрался на подиум в семи гонках Кубка мира перед Играми. Олимпиада окончательно расставила все по местам.

Херманн Майер и Арнольд Шварценеггер Фото: Getty Images

Человек, который позже получил прозвище Герминатор (спасибо падению на ОИ и главной роли в карьере его соотечественника Арни), показал лучшее время в первой попытке, стартовал последним во втором туре и снова был лучшим. Он забрал корону у двукратного чемпиона ОИ Альберто Томба (упал на 18-й секунде в первой попытке). Еще один австриец Стефан Эберхартер отстал на 0,85 секунды и пришел вторым, а фон Грюниген проиграл чемпиону 1,18 секунды и взял бронзу.

После триумфа в Японии, где Майер только начинал большую карьеру, Херманн стал царем горных лыж начала XXI века и получил статус национального героя. За первым хрустальным глобусом в 1998 году последовали два титула чемпиона мира (в скоростном спуске и супергиганте), а в 2000-м атлет установил сезонный рекорд по очкам среди мужчин – набрал ровно 2000 поинтов с 10 победами и 22 подиумами, ачивка, держится до сих пор. Австриец забрал свой третий глобус в конце сезона-2000/01 с 13 победами.

Мощный взлет лыжника оборвался 24 августа 2001 года. Майер придерживался принципов и вне горнолыжных спусков – спортсмен гнал на мотоцикле и попал в ужасную аварию. Херманн настолько жестко раздробил правую ногу, что чудом избежал ампутации. Лыжник не смог выступить на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, но оправдал прозвище и вернулся на склоны в сезоне-2002/03. Уже в следующем году он выиграл свой четвертый хрустальный глобус в общем зачете, а в 2005-м стал чемпионом мира по гигантскому слалому. На Играх 2006 года в Турине он взял еще две олимпийские медали (серебро в супергиганте и бронза в гиганте).

В октябре 2009 года в возрасте 36 лет Херманн объявил, что уходит на пенсию – и не смог сдержать слез: «Это нелегкое решение, очень тяжело отпускать. Я заканчиваю карьеру, о которой в детстве не мог и мечтать». Майер закончил с мощнейшим списком достижений в горнолыжном спорте: 54 победы и 96 подиумов в 268 гонках, 14 хрустальных глобусов, четыре олимпийские медали и шесть медалей чемпионатов мира, включая три титула.

Величайшим горнолыжником принято считать Марселя Хиршера, но австриец ориентировался на Херминатора. «В каком-то смысле он мой предшественник. Во многих отношениях Херманн является для меня эталоном. Как он справился вот с этим? Как он сделал это? Иногда я спрашиваю его: «Каково тебе было тогда?» Самым большим вызовом для меня всегда было публичное внимание. Лыжные гонки всегда очаровывали меня больше всего, но 18-летним пацаном я не осознавал, что общение с медиа будет частью моей работы». Херманн Майер, ставший спортивной иконой и суперзвездой горнолыжного спорта Австрии, прошел через все это задолго до Хиршера.

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