Горнолыжник сборной Швейцарии Марко Одерматт стал олимпийским чемпионом в гигантском слаломе. На Играх-2022 в Пекине 24-летний Одерматт лидировал после первой попытки, показал второе время в финальном заезде и завоевал первую золотую медаль Олимпиады в карьере. Результат Марко – 2:09,35 секунды.

Серебро в гигантском слаломе – у словенца Жана Краньеца. Его отставание от лидера составило 0,19 секунды. Бронзу выиграл француз Матье Фавр, проигравший Одерматту 1,34 секунды. Оба русских горнолыжника Александр Андриенко и Иван Кузнецов не финишировали в первой попытке и не прошли в решающий заезд.

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Марко Одерматт – лидер Кубка мира-2021/22 в общем зачете, а также возглавляет таблицу «Малого хрустального глобуса» в гигантском слаломе. Ранее на Олимпиаде в Пекине швейцарец не финишировал в супергиганте, а в скоростном спуске пересек черту с седьмым временем.

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Марко Одерматт, Швейцария, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

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