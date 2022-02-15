Трехкратная олимпийская чемпионка Эстер Ледецка провалила соревнования по скоростному спуску на Играх-2022 в Пекине.

Ледецка заняла 27-е место из 31 с отставанием 6,31 секунды от лидера. Золото завоевала Коринн Зутер из Швейцарии, серебро досталось итальянке Софии Годжа (+0,16), а бронзу забрала ее соотечественница Надя Делаго (+0,57). Российская спортсменка Юлия Плешкова продемонстрировала 20-й результат (+2,61).

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