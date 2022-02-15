Французская горнолыжница Камилла Черутти упала и получила травму во время скоростного спуска на Олимпийских играх в Пекине.
23-летняя спортсменка допустила ошибку на одном из виражей. После падения она закричала от боли – режиссерам телетрансляции пришлось приглушить звук. Черутти эвакуировали с трассы, а соревнования приостановили.
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Камилла Черутти
Фото: Getty Images
Олимпийские игры
3-кратная чемпионка ОИ Ледецка провалила скоростной спуск
Золото завоевала Коринн Зутер из Швейцарии, серебро досталось итальянке Софии Годже (+0,16), а бронзу забрала ее соотечественница Надя Делаго (+0,57). Трехкратная олимпийская чемпионка Эстер Ледецка заняла 27-е место из 31 с отставанием 6,31 секунды от лидера.
Ранее сноубордистка из Андорры жестко упала во время соревнований по сноуборд-кроссу на Олимпиаде в Пекине.
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