Французская горнолыжница Камилла Черутти упала и получила травму во время скоростного спуска на Олимпийских играх в Пекине.

23-летняя спортсменка допустила ошибку на одном из виражей. После падения она закричала от боли – режиссерам телетрансляции пришлось приглушить звук. Черутти эвакуировали с трассы, а соревнования приостановили.

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Камилла Черутти Фото: Getty Images

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