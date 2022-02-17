На рубеже нулевых и десятых имя Линдси Вонн было синонимом горнолыжного спорта. Золото и бронза в Ванкувере, две золотые медали на чемпионате мира-2009. А также 82 победы на этапах Кубка мира и 20 хрустальных глобусов – Вонн рекордсменка по числу этих наград. На американскую красотку смотрели с открытым ртом, мечтая о таких успехах. Как раз такой фанаткой была итальянка София Годжа.

София дебютировала на соревнованиях Международной федерации лыжного спорта в 2008 году, в 16 лет. В 2013-м итальянку, которая провела лишь четыре гонки Кубка мира и не имела кубковых очков, внезапно включили в состав сборной на чемпионат мира в Шладминге. И Годжа выступила удачно в супергиганте – неожиданно для всех заняла четвертое место.

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Но настоящий прорыв в карьере случился в середине 2010-х, когда Годжа познакомилась со своим кумиром – Линдси Вонн.

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«София начала кланяться мне. Я такая: «Какого черта ты устроила? А ну вставай». Она сказала, что очень уважает меня и ей много раз причиняли боль и что я была для нее источником вдохновения. С тех пор мы стали действительно хорошими подругами», – вспоминала Линдси о знакомстве с Софией.

София Годжа и Линдси Вонн Фото: Getty Images

После встречи с любимицей результаты итальянки пошли вверх. В сезоне-2016/17 она впервые попала на подиум, заняв третье место в гигантском слаломе на этапе в Киллингтоне. После этого до чемпионата мира-2017 Годжа девять раз поднималась на подиум, хоть и не выиграла ни одного этапа. А на ЧМ-2017 итальянка взяла бронзу в гигантском слаломе и чуть не залетела в тройку на скоростном спуске. Параллельно с успехами в карьере крепли ее отношения с Вонн.

Годжа отправилась в гости к кумиру в Колорадо и провела несколько дней дома у Линдси. Оказалось, что кроме горных лыж у девушек есть одна общая черта – они сумасшедшие собачницы: все дни трипа спортсменки не расставались с тремя псинами Вонн – Люси, Лео и Беар. Третья объединяющая точка была менее веселой – травмы.

У Линдси за всю карьеру дважды рвались крестообразные связки, было два сотрясения мозга и множество переломов. София могла похвастаться десятком мощнейших ушибов и тремя серьезными травмами коленей. Но карьера Вонн клонилась к закату, а Годжа только выходила на пик, поэтому старшая коллега вечерами напролет делилась историями, как восстанавливаться физически и психологически. София знала, что это ей пригодится, но даже не представляла, насколько наставничество Вонн поможет ей в будущем.

«У нас есть взаимное уважение друг к другу, – рассказывала Линдси. – Я имею в виду, что у нее было много травм. Она тоже большая любительница собак, мы разделяем эту любовь. Она такая же адреналиновая наркоманка, как и я. Так что мы очень хорошо ладим. Классно наблюдать за ней».

В марте 2017-го Линдси впервые уступила подруге. На скоростном спуске олимпийской трассы в Южной Корее американка проиграла 0,07 секунды Софии, выигравшей этап. На следующий день история повторилась в супергиганте – разница в 0,04 секунды. Стало очевидно, что из кумира и фаната, ученика и учителя, спортсменки превратились в прямых конкуренток.

Перед Олимпиадой их борьба максимально обострилась. На этапе Кубка мира в Санкт-Морице в сезоне-2017/18 Линдси обошла Годжу в супергиганте на 0,31 секунды. На скоростном спуске в Кортине-д’Ампеццо София обогнала подругу на 0,47 секунды. А накануне Игр-2018 Вонн дважды за два дня выиграла у Годжи скоростные спуски в Гармиш-Партенкирхене.

Олимпиада должна была расставить все по полочкам: или Вонн заканчивает великую карьеру с золотой медалью, или на глазах всего мира передает корону молодой претендентке. Для Годжи ставки были еще выше: до нее еще ни одна итальянская горнолыжница не брала главную награду Игр в скоростном спуске.

Но конкуренция не помешала спортсменкам оставаться подругами. Вонн даже открыто восхищалась ритуалом Годжи перед заездами: ледяной душ с утра, а перед выходом на трассу – пощечины и удары в грудь. София объясняла диковатое зрелище тем, что так повышается концентрация на трассе.

«Вот за что она мне нравится. На нее всегда интересно смотреть. Ты должен быть отважным и раздвигать границы, и это то, что она делает каждый раз. Я это очень уважаю», – респектовала подруге Вонн.

София Годжа празднует историеское золото в скоростном спуске, справа от нее – Линдси Вонн Фото: Getty Images

Перед соревнованиями по скоростному спуску девушки несколько минут простояли в объятиях. А чуть позже Годжа сенсационно вырвала победу – итальянка на 0,09 секунды опередила норвежку Рагнхильд Мовинкель. А Линдси Вонн заняла третье место на последней в карьере Олимпиаде.

Вонн не переживала об упущенном золоте и очень эмоционально восприняла бронзу. Оказалось, что незадолго до Игр в Пхёнчхане умер ее дедушка, ветеран войны в Корее. И Линдси посвятила награду ему, развеяв часть праха деда недалеко от трассы: по словам спортсменки, старику было важно вернуться в Корею, потому что здесь осталось его сердце.

После окончания карьеры Вонн в 2019-м году Линдси и София поменялись местами – теперь американка стала главной фанаткой итальянки. И перед Олимпийскими играми в Пекине Годже как никогда понадобилась поддержка легендарной подруги.

23 января 2022 года София получила ужасную травму на ивенте Кубка мира по супергиганту в Кортине д'Ампеццо. Обследование выявило растяжение левого колена, частично порванные кресты, трещину в малой берцовой кости и повреждения сухожилий. На восстановление до Игр у Годжи было 12 дней, а ведь обычно на такие повреждения нужен минимум месяц.

«Я полностью понимаю Софи прямо сейчас,– говорила Вонн, пропустившая из-за травмы Сочи-2014. – Она находится в трудном и болезненном положении, но у нее есть отличные шансы, и она осознает это. Она крепка, как гвоздь, и в то же время сохраняет отличную перспективу. Несмотря ни на что Софи отдаст все, что у нее есть. Я вам это гарантирую».

Все время, пока Годжа залечивала травму, Вонн поддерживала подругу и помогала психологически и практически – делилась методами, которые сама использовала при восстановлении собственных крестов.

София Годжа после бронзового спуска на трассе в Пекине Фото: Getty Images

Несмотря на все усилия, София пропустила соревнования по гигантскому слалому и супергиганту. Чтобы выйти на старт фирменного скоростного спуска, от нее требовалось показаться хотя бы на одной тренировке перед финальным заездом 15 февраля. За три дня до гонки итальянка вышла на трассу впервые после падения. У нее практически не сгибалось колено, Годжа не могла присесть. Но чемпионка показала 12-й результат в тренировочном заезде и расплакалась на финише.

«Я очень счастлива! После Кортины попасть сюда уже было чудом. Олимпийские игры – это место, где сбываются детские мечты, поэтому быть здесь – это здорово» – сказала Годжа.

Утро 15 февраля София начала традиционно – с ледяного душа. Затем перед выходом на трассу она получила пару пощечин и ударов в грудь. А после оттолкнулась от стартовой позиции и вопреки всем ожиданиям завоевала серебро на Олимпиаде, которую должна была пропустить! Во многом благодаря поддержке великой Линдси Вонн.

Скриншот звонка Годжи Вонн после завоевания серебра в Пекине Фото: Getty Images

«Сегодня она была первым человеком, которому я позвонила во время церемонии награждения. Она прислала мне свою фотографию – вся в слезах после моего спуска. Она была моим кумиром и остается им до сих пор. Она – пример не только как спортсмен, но как человек», – заявила Годжа после награждения серебряной медалью Пекина – самой тяжелой награды в карьере.

Линдси Вонн завершила карьеру в 2019 году. Американка – лучшая в истории женских горных лыж по числу побед на этапах Кубка мира, но теперь она смирилась с переменами и занимается бизнесом. Линдси рассказала о жизни после большого спорта

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