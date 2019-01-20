20.01.19 - 13:15
Завершено
Кортина д'Ампеццо
1
М.Шиффрин
2
Т.Вайратер
3
Т.Типплер
Супергигант - Женщины • Финал
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Супергигант - Женщины
Кортина д'Ампеццо - 20 января 2019

    
30
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