Весь сезон болельщики и журналисты ругали руководство лыжегоночного сегмента FIS: гонки отменяли, переносили и позволяли норвежской сборной массово пропускать этапы. У горнолыжников команда Норвегии исправно участвовала в соревнованиях, а отмены и переносы отдельных гонок из-за погоды укладывались в статистическую погрешность. Как назло, полыхнуло на финале Кубка мира – как раз когда борьба за «БХГ» у мужчин обострилась до предела.

Горнолыжный финал – отличный шанс перевернуть положение дел в тотале. Он растянут на пять дней, в программу входят все олимпийские дисциплины, кроме комбинации: скоростной спуск, супергигант, параллельный слалом в командах, гигантский слалом и специальный слалом. Универсалов среди горнолыжников, как правило, нет, и для разных спортсменов ключевыми будут совсем разные заезды. В сезоне-2020/21 все к тому и шло – перед финалом в Ленцерхайде закручивалась шикарная интрига. Но погода и FIS помешали ярчайшему противостоянию.

Отмена гонки в Ленцерхайде Фото: Getty Images

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После этапа в Краньска Гора француз Алексис Пинтуро выигрывал (и по стечению обстоятельств выигрывает до сих пор) у молодого швейцарца Марко Одерматта 31 очко. С учетом четырех запланированных личных гонок отрыв казался небольшим, а Пинтуро и Одерматт – разноплановые горнолыжники. Оба довольно близки к универсализму, но у Алексиса вылетает даунхилл (ноль очков в зачете), у Марко – классический слалом (та же история). С первой гонки финал должен был начаться, второй должен закончиться 21 марта, но пока все выглядит грустно – кажется, что анонсированной борьбы не будет.

В среду из-за тумана отменили скоростной спуск, в четверг та же участь постигла супергигант: на некоторых сегментах трассы была нулевая видимость, и старт стал бы опасным для здоровья и жизни спортсменов. В этом плане к организаторам и FIS нет никаких претензий, но Одерматт потерял шансы отыграться именно в тех дисциплинах, где превосходит оппонента. В гиганте они абсолютно равны, а в слаломе огромный перевес имеет Пинтуро.

Комментатор Eurosport.ru Владимир Андреев поделился инсайдами о том, что Международной федерации предложили вариант сделать розыгрыш «БХГ» более честным: провести в пятницу одну из отмененных личных гонок вместо командных соревнований, которые не имеют никакого турнирного значения. FIS не согласилась – мол, правила не предусматривают переноса гонки финала на другой день. А Одерматт, который в последний раз ходил специальный слалом в 2018 году на чемпионате Швейцарии, отправился на тренировку со слаломными лыжами в надежде сделать хоть что-нибудь.

«Это довольно грустно, – заявил швейцарский спортсмен. – У меня отняли прекрасную возможность. Шанс пока есть, но определенно нужно надеяться на чудо. А в начале недели все было в моих руках».

Марко Одерматт Фото: Imago

FIS нужно менять правила для финала, чтобы не лишать горнолыжников возможности биться за «Глобусы». С другой стороны, это своеобразный подарок для Пинтуро, который год назад не поборолся за «БХГ» именно из-за коронавирусной отмены стартов. Под пандемийное сокращение попали и финал, и три полностью слаломных этапа, а Кубок мира уехал в Норвегию к Александру Омодту Килде. И это тоже было несправедливо.

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